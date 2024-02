Mourinho, Bayern Monaco, Champions League e Abodi: le ultimissime

Mourinho: "Esonero ingiusto". Muller provoca la Lazio. Il City re dei ricavi in Europa. Genova Capitale europea dello sport

ROMA - José Mourinho non ha ancora digerito l'esonero del mese scorso e in un articolo scritto per Football.com, ripreso anche dai portoghesi di "A Bola", nel quale commenta il ritorno delle competizioni europee, torna sull'addio alla Roma: In queste fase finali non ci sarò non perché sia stato già eliminato - scrive Mourinho -, ma perché sono stato mandato via da qualcuno che sa poco di calcio". Il riferimento è ovviamente alla proprietà, ai Friedkin, e Mourinho non ha difficoltà a definire un'ingiustizia la decisione che hanno preso il mese scorso. "La vita è piena di alti e bassi, ma io sono al massimo, nonostante un licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Comunque tornerò a vivere queste partite Uefa con ancora più entusiasmo e fiducia", la conclusione dell'ormai ex tecnico della Roma.

Neppure l'esperienza e i guizzi da condor d'area di rigore di Thomas Muller hanno evitato al Bayern Monaco la sconfitta in casa della Lazio, perfetta nell'arginare le offensive dei tedeschi e micidiale nel ripartire. Proprio una ripartenza ha dato il La al calcio di rigore, trasformato poi da Immobile nell'1-0 finale. Il veterano del Bayern, però, si proietta già alla gara di ritorno del 5 marzo e promette battaglia: "Vedremo in tre settimane, abbiamo un match complicato in Bundesliga. Non siamo in una posizione facile, ma sono fiducioso, è solo un gol. Sai come può cambiare tutto velocemente nel calcio", ha spiegato ai microfoni di Amazon Prime.

Gli spagnoli del Real Madrid sono in testa alla classifica per quanto riguarda le entrate del calcio nel 2023, mentre la ricca Premier League inglese conta ben nove club nella top 20, secondo l'ultimo rapporto finanziario dell'organismo continentale Uefa. Il rapporto elenca i ricavi del Real che sono pari a 841 milioni di euro, davanti ai detentori della Champions League Manchester City (836 milioni di euro), Barcellona (815 milioni di euro) e Paris Saint-Germain (804 milioni di euro). Tra i maggiori incrementi assoluti dei ricavi quelli del Milan (+126 milioni di euro) e del Napoli (+120 milioni di euro).

Più di 100 eventi di 32 diverse discipline sportive celebreranno Genova - la città che abbraccia le montagne e il mare - come Capitale Europea dello sport del 2024, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe. Il progetto è stato raccontato nel dettaglio dalle autorità sportive e politiche, a partire dal sindaco Bucci, dal presidente del Coni Malagò, dal presidente di Sport e Salute Mezzaroma, dai ministri Abodi (Sport e Giovani) e Santanchè (Turismo) e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Pancalli, presso la sala stampa dello stadio Olimpico a Roma.