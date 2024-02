Roma, Mourinho, Osimhen e Mbappé: le ultimissime

Ascolta le news del momen to in meno di due minuti

La Roma pareggia a Rotterdam. Mourinho: "Devo rispettare la decisione". Osimhen è rientrato a Napoli. Mbappè annuncia l'addio al Psg

ROMA – La Roma pareggia 1-1 a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League. Gara combattuta dopo la traversa di Paredes gli olandesi trovano il vantaggio sul finire del primo tempo con Paixao, al 12' della ripresa Lukaku torna al gol e trova un prezioso pareggio in chiave qualificazione, brivido nel finale per il palo degli olandesi. Ritorno a Roma tra una settimana.

Dopo l'attacco ai Friedkin, José Mourinho è tornato su suoi passi ai microfoni di FiveUk, podcast diretto da Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United: “"Bisogna rispettarla senza discuterla. I tifosi sono il cuore di un club, senza di loro non esisterebbe, ma c’è anche una proprietà, e quando il capo decide, tu devi avere solo rispetto.Posso dire che è stata la decisione che mi ha ferito di più perché ho dato tutto! Ho dato il mio cuore, ho rifiutato diverse offerte di lavoro, la prima specialmente era molto difficile da rifiutare, perché era la nazionale del Portogallo, poi ne ho avuta un’altra molto importante dall’Arabia Saudita. Avevo la terza finale consecutiva in testa. Ma alla fine devi rispettare la decisione: il proprietario è il proprietario".

Victor Osimhen è arrivato a Napoli. Dopo il ritardo di questa mattina (persa la coincidenza), il suo sbarco in Italia è slittato nel tardo pomeriggio. Zero dichiarazioni prima di salire su un van. Mazzarri ritrova così il suo attaccante dopo l'impegno per la Coppa d'Africa. La prossima sfida degli azzurri è in programma sabato alle ore 15 contro il Genoa. Victor potrebbe andare in panchina e prepararsi per il super match contro il Barcellona di mercoledì prossimo (ore 21) al Maradona. Da capire prima di tutto le sue condizioni: 648 minuti accumulati dalla fase a gironi alla finale persa contro la Costa d’Avorio. Da sommare i postumi del problema gastrointestinale. L'ultima parola spetterà a Mazzarri e allo staff medico.

Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint Germain al termine di questa stagione. Lo ha annunciato nei giorni scorsi lo stesso 25enne attaccante francese al presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi. Lo scrivono diversi media tra cui The Athletic e RMC Sport. In sei anni e mezzo a Psg ha totalizzato 290 presenze e 243 reti, vincendo cinque Ligue 1, tre coppe di Francia, due coppe di lega francese e tre supercoppe di Francia.