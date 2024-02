Napoli, Juventus, Sinner e basket: le ultimissime

Mazzarri: "Osimhen rientra". Allegri: "Momento delicato". Sinner a Rotterdam a caccia della semifinale. Domenica sold out al Palazzetto per la Virtus

ROMA - "Tabelle non le ho mai fatte. Ne dobbiamo vincere il più possibile, 15 partite di campionato e due di Champions per adesso, avendo tutta la rosa a disposizione, è chiarò che siamo più fiduciosi. Quindi si può tentare senza fare tabelle di arrivare più in alto possibile". Così il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, prima di ospitare il Genoa al Maradona. "Sette punti sono relativamente tanti in base a quello che facciamo noi. Molte squadre devono venire a Napoli, nel nostro stadio. Osimhen rientra, l'ho sentito anche quando era in Coppa d'Africa. Capirò se domani è disponibile a venire".

"Avere fatto 1 punto in 3 partite non è un bel momento, di cui uno su due gare in casa". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in attesa di giocare contro l'Hellas domani. "La trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile, Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle condizioni di difficoltà in cui è. A Milano ha perso al 90', a Napoli a fine partita, domenica ha pareggiato col Monza. Bisogna fare una bella partita e avere un atteggiamento migliore rispetto alle ultime, non tanto come prestazione ma come attenzione ai dettagli".

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam, che sul cemento olandese va a caccia del sorpasso nel ranking Atp al russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo che l'anno scorso lo ha battuto in finale e in questa edizione ha dato forfait. Dopo aver battuto in due set (6-3, 6-3) all'esordio il 'padrone di casa' Botic Van De Zandschulp, l'altoatesino ha invece impiegato tre set per superare negli ottavi il 37enne francese Gael Monfils (n.70 del mondo) e ora nei quarti se la vedrà con il 33enne canadese Milos Raonic, attualmente n.309 del mondo: il match si giocherà oggi alle 21.

Domenica 18 alle 18.00 Virtus Gvm Roma 1960-Carver Roma farà registrare per la prima volta dopo il restauro del Palazzetto dello sport di Viale Tiziano il tutto esaurito. Attesa per la grande coreografia che servirà per salutare l’arrivo a Roma del patron del gruppo “Villa Maria Gvm care&research” Ettore Sansavini oggi tra i 3 gruppi nazionali più importanti nella sanità con sedi in Italia e Europa che ha sposato il progetto di sostenere il ritorno in seria A della Virtus. In tribuna oltre alle famiglie Zoffoli e Tonolli, artefici della rinascita della Virtus GVM Roma 1960, tante autorità.