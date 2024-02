Napoli, Lazio, Suarez e pallanuoto: le ultimissime

Osimhen è tornato ad allenarsi. Il Bayern: "Passeremo noi". Suarez pronto a smettere. Il Setterosa strappa il pass olimpico

ROMA - Osimhen, dopo la finale di Coppa d'Africa persa, è finalmente tornato a Napoli nella serata di ieri. Anche il destino si era messo in mezzo facendogli perdere la coincidenza che doveva prendere nel volo inizialmente prenotato. Comunque non ha perso tempo ed è subito tornato al lavoro insieme ai compagnia Castel Volturno in vista della partita casalinga contro il Genoa. Mazzarri in conferenza non ha sciolto i dubbi sulla sua presenza in campo: “Sarà stanco ma valuteremo insieme il da farsi”.

"Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno in Champions League”. Così il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, al microfono di TZ, dopo il ko con la Lazio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: “Nonostante la sconfitta in casa della Lazio, tutto è ancora possibile e sono convinto che nel ritorno fra 3 settimane saremo in grado di cambiare la situazione e di passare ai quarti di finale. Con i nostri tifosi al fianco e in un'Allianz Arena esaurita possiamo farcela". I laziali però non hanno perso tempo e hanno polverizzato i 3200 tagliandi del settore ospiti.

Luis Suarez è sempre più vicino al ritiro dal calcio giocato. L'attaccante uruguaiano, infatti, ha confermato che la sua carriera è ormai agli sgoccioli. Il classe 1987 sta giocando insieme a Lionel Messi all'Inter Miami e quella in MLS dovrebbe essere la sua ultima avventura. La punta ex Barcellona e Liverpool, tra le altre, ha confessato alla radio Del Sol le sue intenzioni: "L'Inter Miami sarà il mio ultimo club. Non posso essere più sincero. La mia famiglia lo sa già. Non ho ancora una data, ma è l'ultimo passo, sono pronto per quest'ultima sfida". Il suo contratto con il club americano scadrà il 31 dicembre 2024 anche se ci sarebbe l'opzione per il rinnovo di un altro anni.

L'italia femminile della pallanuoto batte il Canada nella finale per il settimo posto e l'ottavo dei Mondiali 2024 e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa ha superato le canadesi per 18-12 in una partita ricca di colpi di scena ed espulsioni, finita con 6 azzurre in acqua e 4 nordamericane.