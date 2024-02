Serie A: i posticipi del lunedì

Reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, dove sfiderà il Brighton di De Zerbi, la Roma torna a giocare in Serie A. Rivale di giornata sarà il Torino di Juric per la ventiseiesima giornata di campionato. La probabile formazione di De Rossi: ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Roma-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, anche in streaming dalla loro app.

Al Franchi si affrontano Fiorentina e Lazio per il posticipo della 26a giornata del campionato di Serie A. È una sfida importante per le due squadre che cercano punti preziosi per avvicinarsi alla zona Europa. La gara tra Fiorentina e Lazio è in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky e su Dazn. Sarà visibile inoltre in diretta streaming sulle app di Sky Go, Now Tv e di Dazn . La probabile formazione di Sarri:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, F.Anderson.