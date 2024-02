Serie A, l'Inter per la fuga. Il Napoli per ripartire

Si chiude la 21ª con Inter-Atalanta e Sassuolo-Napoli

ROMA – Si recuperano oggi le ultime due gare della 21a giornata del campionato di calcio di Serie A si parte alle 18 con Sassuolo-Napoli, alle 20.45 l'Inter ospita l'Atalanta. Le probabili formazioni.

Intanto il Napoli deve pensare al post Osimhen che, salvo clamorose sorprerse, a fine anno lascerà gli azzurri. La conferma arriva da William Paul Troost-Ekong, olandese naturalizzato nigeriano, capitano della nazionale, amico per la pelle di VO9, con il quale ha condiviso l’amarezza nell’ultima Coppa d’Africa, persa in finale. In ritiro, un mese assieme, c’è modo per chiacchierare, divagare e comunque occupare il tempo e Osimhen qualcosa deve aver detto all’MVP della Coppa d’Africa, che su Sky Sport si è divertito ad alimentare il dibattito: “Io so dove giocherà Victor nella prossima stagione ma non posso aggiungere nulla”.

Bocche cucite in casa Inter, l'unico a parlare è stato il tecnico dell'0Atalanta Gian Piero Gasperini: "L'Inter è una squadra completa in tutto. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro. Ha qualità in tutti i reparti. Gioca da squadra, in Italia ed in Europa. All'andata abbiamo fatto una buona partita, abbastanza equilibrata. L'obiettivo è ripetere la prestazione".