Zeman, Bayern Monaco, Coppa del Re e atletica: le ultimissime

Zeman si deve riopersare. Tuchel: "Battiamo la Lazio". Maiorca primo finalista della coppa spagnola. Roma non ospiterà i mondiali di atletica

ROMA - Zeman potrebbe essere costretto a una nuova operazione. Il tecnico boemo è reduce da un intervento alla carotide avvenuto lo scorso 19 febbraio, effettuato dall'equipe medica del dottor Stefano Guarracini in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia del Pierangeli di Pescara. Dopo l'operazione, Zeman si è dimesso dalla panchina del Pescara. Nelle ultime ore c'è stato un rigetto di uno dei quattro stent inseriti e al momento è ricoverato nella clinica in cui è stato operato.

Momento da incubo in casa Bayern Monaco: la squadra è fuori dalla Coppa di Germania, lontana dal primo posto in Bundesliga e ha un piede fuori dalla Champions League, dopo l'1-0 dell'Olimpico contro la Lazio agli ottavi. Tuchel, l'allenatore che a fine stagione lascerà la panchina, ha parlato alle stelle del Bayern Monaco in vista del ritorno dicendo: "Non ci sono più discussioni ogni settimana nello spogliatoio, lo sanno tutti. Possiamo ancora ottenere qualcosa, dobbiamo vincere".

Il Maiorca è la prima finalista della Coppa del Re. Allo stadio Anoeta di San Sebastian la squadra di Aguirre supera la Real Sociedad ai calci di rigore per 6-5, dopo che sia i tempi regolamentari, sia i supplementati terminano sul punteggio di 1-1. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 50' replica Oyarzabal al 71'. Dagli 11 metri decisivo proprio l'errore di Oyarzabal. All'andata le due squadra avevano pareggiato 0-0. Il Maiorca aspetta in finale la vincente tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, con i baschi vincitori per 1-0 in trasferta all'andata.

Roma non ospiterà i Campionati mondiali di atletica leggera del 2027. A darne comunicazione la Fidal che ha ritirato la candidatura di Roma con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski. La decisione è conseguente alla presa d'atto dell'assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto, il cui atto finale - la decisione della sede del Mondiale - avverrà' con ogni probabilità' quest'oggi.