Inter, Napoli, Lazio e Mondiale per club: le ultimissime

I nerazzurri volano a +12 sullaJuventus. Gli azzurri strapazzano il Sassuolo. Cena Sarri-squadra. Dal 2025 il torneo di calcio cambierà faccia

ROMA - A dodici giornate dalla fine del campionato, l'Inter sembra aver messo ormai chiaramente un'ipoteca sullo Scudetto. Battuta 4-0 l'Atalanta nel recupero della 21 giornata con l'ennesima prova di forza stagionale e il quarto match di fila con quattro gol all'attivo: a San Siro decidono i gol di Darmian, Lautaro Martinez (che sbaglia anche un rigore), Dimarco e Frattesi. La squadra di Inzaghi si porta cosi' a +12 in vetta sulla Juventus, mentre gli uomini di Gasperini, reduci dal pareggio con il Milan, restano fermi a 46 punti a -2 dal Bologna quarto e a pochi giorni dal delicato scontro diretto per la Champions League.

Sempre nell'anticipo della 21a di Serie A il Napoli invece batte per 6-1 al Mapei Stadium il nuovo Sassuolo di Emiliano Bigica. Dopo il momentaneo vantaggio neroverde firmato da Racic arrivano il gol di Rrahmani, la tripletta di Osimhen e la doppietta di Kvaratskhelia a suggellare un risultato imponente per i partenopei. La squadra partenopea grazie a questa vittoria sale a quiota 40 punti e aggancia la Lazio.

Acuqe agtate in casa Lazio, così il tecnoco Sarri ha portato la squadra a cena fuori nel giorno di riposo concesso, appena prima della doppia rifinitura programmata per oggi. La vigilia prevede due allenamenti, il primo alle 11.15, il secondo alle 15.15: ci sono lo scoglio Milan e poi il ritorno con il Bayern a Monaco, si tenta di risollevare l'umore del gruppo scosso dalla bruttissima trasferta rimediata a Firenz.

Attea per il nuovo mondiale per club che partirà nel 2025. In Europa, per calcolare il ranking, vengono assegnati 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 4 per l'ingresso ai gironi, 5 se si arriva agli ottavi e uno per l'avanzamento a ogni fase successiva. Ricordando che non possono esserci più di due squadre per Federazione, oltre all'Inter solo un'altra italiana può qualificarsi. La lotta al momento è tra Juventus e Napoli. Il Milan con l'uscita ai gironi è definitivamente fuori e la Lazio dovrebbe arrivare in finale per arrivare al Mondiale per Club.