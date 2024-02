Napoli, Pogba, Petkovic e Formula Uno: le ultimissime

De Laurentiis: "Noi meritiamo il Mondiale". Pogba: "Accuse infondate". Petkovic ct dell'Algeria. Prime libere in Bahrain

ROMA - "Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio nei quarti di Champions, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Penso però che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto al 'Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times, che si è tenuto oggi a Londra.

"Oggi sono stato informato della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che la sentenza sia errata. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato che tutto quello che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi sia stato tolto". Lo scrive Paul Pogba su Instagram, dopo la squalifica di 4 anni per doping. "Quando sarò libero da restrizioni legali l'intera storia sarà chiara, ma non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le normative antidoping". "Da atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato altri atleti e tifosi di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi farò ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport", ha aggiunto il centrocampista francese.

L'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic torna ad allenare una nazionale. Il sessantenne tecnico bosniaco, naturalizzato svizzero, è il nuovo ct dell'Algeria. A dare l'annuncio ufficiale la Federcalcio del paese nordafricano con un comunicato. "L'allenatore bosniaco Vladimir Petkovic è il nuovo allenatore della Nazionale. Petkovic arriverà ad Algeri questa domenica e lunedì terrà una conferenza stampa". L'ex tecnico biancoceleste torna a guidare una nazionale dopo l'esperienza con la Svizzera dal 2014 al 2021.

Il sette volte iridato Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di F1. L'inglese della Mercedes gira in 1'30"374 precedendo il connazionale e compagno di squadra George Russell (1'30"580) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'30"660). Quarto posto per la migliore delle Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1'30"769) che si lascia alle spalle l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'30"784) e il campione del mondo in carica, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'30"851). Nono posto per l'altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1'31"113).