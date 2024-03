Roma, Inter, Fluminense e Pescara: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

De Rossi: "Dybala sta bene". Con lo scudetto l'Inter incasserà 100 milioni. Storica vittoria del Fluminense. Gesto vergognoso di ignoti a Pescara

ROMA - "La gestione di Dyabala è semplice quando hai giocatori bravi, sai che puoi cambiarlo senza che il livello si abbassi". Lo dice il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia del match in trasferta a Monza. "Lui sta bene, non so quante volte abbia fatto 110 minuti e poco dopo altri 90. Lui si trova bene, ma quando fai tripletta anche qualche acciacco è meno fastidioso".

Jackpot scudetto per esempior l'Inter. Conquistando il tricolore, la quota di diritti tv che finirà nelle casse di viale Liberazione toccherà i 100 milioni. Si tratta di uno dei numeri emersi dalla semestrale di Inter Media Communcation, ovvero la società dove confluiscono tutti i ricavi commerciali del club nerazzurro. Per quella voce, l’incremento rispetto ad un anno fa sarebbe di ben 13 milioni. In crescita anche i ricavi da sponsor: ad oggi la quota è di 76 milioni, superiore di 23 rispetto al 2022/23, grazie al rinnovo con Nike e al contratto annuale con Paramount.

Gioia grande per Felipe Melo. L'ex centrocampista di Inter e Juventus ha conquistato con la sua squadra, il Fluminense, la prima Recopa Sudamericana della propria storia. Si tratta del trofeo brasiliano che equivale alla Supercoppa Europea. Battuta in finale la Liga de Quito 2-0, risultato utile a rimontare la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata. Decisivo Jhon Arias, centrocampista, colombiano di 26 anni, autore di una doppietta.

Non è un bel momento per il Pescara. Questa mattina contestazione tutt'altro che pacifica con due sagome con tuta bianca apparse davanti all'ingresso della Curva Nord dello stadio Adriatico. La prima con il volto del presidente Daniele Sebastiani, il secondo manichino con quello del direttore sportivo, Daniele Delli Carri. Digos a lavoro per identificare i responsabili.