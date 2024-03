Lazio, Argentina, Formula Uno e tennis: le ultimissime

Il Milan espugna l'Olimpico. Ben sei i convocati "italiani" di Scaloni. Vertappen in pole in Bahrein. Rublev squalificato a Dubai

ROMA – La Lazio cade in casa contro ilmMilan nel finale e dice addio alle già residue speranze di qualificazione in Champions. I biancocelesti partono bene e mettono sotto i rossoneri sfiorando il vantggio ma nella ripresa, complice il rosso di Pellegrini a 20' dalla fine, crollano proprio nel finale complice la rete d Okafor che gela l'Olimpico. Nonostante l'inferiorità, infatti, la Lazio aveva sfiorato il vantaggio. Nel finale espulsi Marusic e Guendouzi. Ora la testa dei biancocelesti è agli ottavi di ritorno contro il Bayern mercoledì a Monaco dopo l'1-0 ottenuto all'andata.

Sei giocatori che militano nel campionato italiano nella lista dei convocati del ct dell'Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni. L'Albiceleste sfidera' negli Usa El Salvador e Costa Rica, rispettivamente il 22 marzo a Philadelphia e il 26 a Los Angeles. Insieme a capitan Messi, dunque, sei "italiani" e spicca il nome di Valentin Carboni, giocatore del Monza, club che ha festeggiato la convocazione dell'attaccante classe 2005 "che ha collezionato fin qui 20 presenze e 2 reti con la maglia biancorossa, dimostrando tutto il suo talento. Complimenti Valentin!". Oltre a lui in lista anche il difensore dell'Udinese Nehue'n Perez, il centrocampista della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, i romanisti Leandro Paredes e Paulo Dybala e il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.

Il campione del mondo in carica Max Verstappen centra la prima pole position dell'anno. L'olandese della Red Bull conquista la partenza al palo nel Gp del Bahrain, sul circuito di Sakhir, girando in 1'29"179. In prima fila con lui il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'29"407); seconda fila per l'inglese della Mercedes George Russell (1'29"485) e per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1'29"507).

Clamoroso quanto accaduto nel corso della prima semifinale del 'Duty Free Tennis Championships', torneo Atp 500 in corso a Dubai. Il russo Andrej Rublev, quinto giocatore del mondo e secondo favorito del seeding, è stato infatti squalificato nelle fasi finali del terzo set contro il n.23 Atp, il kazako Alexandr Bublik, sul punteggio di 6-7 (4), 7-6 (5), 6-5 a favore del kazako che approda così alla finalissima. Il motivo? Il 26enne moscovita ha letteralmente perso la testa, rivolgendosi in maniera offensiva, tra urla e insulti, al giudice di linea.