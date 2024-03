Lazio, Roma, Fiorentina e Udinese: le ultimissime

Lo sfogo di Lotito: “Sistema poco affidabile”. Oggi Roma a Monza, Torino-Fiorentina e Udinese-Salernitana

ROMA – Rabbia e amarezza in casa Lazio dopo la sconfitta in casa contro il Milan figlia dei tanti errori dell'arbitro Di Bello, a fine gara lo sfogo del patron biancoceleste Claudio Lotito: "Quando il gioco assume questi connotati devono esserci altri organismi preposti. Manca l'affidabilita' del sistema e bisogna ricorrere a soluzioni terze che pongono fine a questa situazione incresciosa. Soprattutto per quelli che sono i valori dello sport. Oggi abbiamo superato tutti i limiti possibili e immaginabili. Mi assumo la responsabilita' di dire che la squadra di fara' valere nelle sedi preposte perche' nel momento in cui un sistema non e' in grado di garantire l'affidabilita' dovrebbe porsi interrogativi e dare risposte concrete". "Oggi èp successa una cosa non giustificabile, l'obbligo della società è di intervenire", conclude Lotito.

Intanto orosegue la 27a giornata con la Roma impegnata a Monza. La Fiorentina a caccia del sogno Champions sfida il Torino, alle 15 Udinese-Salernitana. Le probabili formazioni