Roma, Juventus, Formula Uno e Atletica: le ultimissime

ROMA – La Roma espugna Monza dove vince 4-1 e centra la quarta vittoria di fila tra campionato e coppe. Sblocca Pellegrini al 38', dopo appena 4' Lukaku trova la rete del raddoppio. Dybala e Paredes su rigore calano il poker, di Carboni nel finale la rete della bandiera dei padroni di casa. Con questo risultato i giallorossi salgono momentaneamente al quinto posto a 47 punti, uno in più dell'Atalanta. Nell'altra gara 1-1 tra Udinese e Salernitana.

Dopo quattro gare senza successo, domenica scorsa è arrivata la vittoria in extremis contro il Frosinone per la Juventus che sfiderà il Napoli al Maradona: "E' stato un periodo difficile, non è stato un bel febbraio - ha spiegato Allegri -. Domani inizia marzo e speriamo sia migliore. Col Frosinone è stata una partita difficile, due gol evitabili, ma questa è una cosa da mettere a posto come squadra. Bisogna fare meglio altrimenti veniamo via da Napoli con le ossa rotte". Sul futuro e sulla possibilità di spalmarsi l'ingaggio, Allegri ha risposto: "Non abbiamo parlato di futuro con la società, questo deve essere chiaro a tutti”.

Il nuovo Mondiale di F1 inizia, come era terminata la scorsa, ancora nel nome di Max Verstappen che conquista la 55esima vittoria in carriera. Come era prevedibile, il pilota olandese ha dominato la prima gara del mondiale in Bahrain. Il pilota della Red Bull ha messo in pista una prestazione straordinaria, conquistando la pole position e conducendo la gara in modo impeccabile, dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Incoraggiante la prestazione della Ferrari che, appare migliorata rispetto alla scorsa stagione, e chiude sul podio con Carlos Sainz dopo aver dovuto superare il compagno di squadra Charles Leclerc che, dopo una buona partenza dietro a Verstappen, ha perso terreno e ritmo non trovando il feeling con la sua rossa. Leclerc alla fine chiude in quarta posizione dopo un sorpasso, a dieci giri dalla fine, alla Mercedes di George Russel, che commette un errore in curva.

Mattia Furlani è il nuovo vicecampione del mondo indoor del salto in lungo. L'azzurro ha conquistato l'argento nella kermesse che si sta svolgendo a Glasgow in Gran Bretagna. Furlani ha vinto saltando 8,22 centrato al primo tentativo, stessa misura della medaglia d'oro, il greco Mitiadis Tentoglou, già campione olimpico e mondiale, che vanta però la seconda miglior misura (8,19 contro 8,10). Bronzo al giamaicano Carey McLeod.