Napoli, Atalanta, Roma e Lazio: le ultimissime

Attesa per Napoli-Juventus. A Bergamo scontro Champions. De Rossi: "Ho portato la mia idea di calcio". Sarri prepara la sfida al Bayern Monaco

ROMA – Grande attesa per il big match di questa 27ª giornata del campionato di calcio di Serie A tra Napoli e Juventus delle 20.45 al Maradona. Prima alle 18 scontro Champions tra Atalanta e Bologna. Apre alle 12.30 Verona-Sassuolo, alle 15 Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce.

Nell'anticipo del sabato la Roma ha calato il poker a Monza, De Rossi soddisfatto: “Se questa è la Roma di oggi devo immaginare quale sarà quella di giovedì. Concentriamoci verso il futuro più prossimo. Il gruppo era coeso anche prima, io non ho fatto niente. Sono arrivati fino in fondo in Europa, io ho continuato a gestire gli uomini. Cerco di correggere quello che non mi piace, sono molto contento di stare in mezzo a loro. Sono avvantaggiato perché qualcuno era mio compagno di squadra. Pellegrini ha lavorato sotto tutti gli aspetti, sta capendo il mio gioco. Ho portato la mia idea di calcio”.

In casa Lazio testa a martedì quando i biancocelesti, forti dell'1-0 ottenuto all'andata, vanno a caccia dei quarti di Champions a Monaco contro il Bayern. Oggi a Formello prime prove tattiche con Sarri pronto a rilanciare dal primo minuto sia Immobile cge Cataldi entrambi partiti in panchina contro il Milan