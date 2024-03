Napoli, Bologna, Di Bello e Brignone: le ultimissime

Il Napoli batte la Juventus. Il Bologna è quarto. Lettera della moglie dell'arbitro dopo le polemiche post Lazio-Milan. Brignone nella storia

ROMA – Il Napoli batte 2ì-1 la Juventus al Maradona si rilancia in chiave Eruopa e consegna mezzo scudetto all'Inter. Sblocca Kvaratskhelia nel primo tempo, a meno di 10' dalla fine Chiesa gela i partenopei con la rete del pareggio poi a 5' dalla fine Osimhen si fa parare il rigore ma ci pensa Raspadori a buttarla dentro sulla ribattuta. Gli azzurri salgono in classifica a quota 43 punti e superano la Lazio all'ottavo posto, a -8 dal Bologna quarto. La Juve resta a -13 dall'Inter capolista che deve però ancora sfidare il Genoa.

Colpo esterno del Bologna di Thiago Motta che si impone 2-1 in rimonta a Bergamo con l'Atalanta e allunga a 51 punti al quarto posto a -5 dal Milan e a +4 dalla Roma, quinta, mentre l'Atalanta resta sesta a 46 punti. Per la squadra di Gasperini è il secondo scontro di vertice consecutivo con una sconfitta dopo il ko 4-0 con l'Inter, mentre per il Bologna arriva la vittoria esterna dopo quella interna maturata per 2-0 sul Verona e il sesto successo consecutivo.

La moglie dell'arbitro Marco Di Bello, Carla Faggiano ha scritto una lettera, che il direttore di gara ha ricondiviso tramite le storie di Instagram, di sostegno dopo le polemiche scaturite dalla direzione di gara in Lazio-Milan: "Non sono qui per difendere Marco, in quanto capace di poterlo fare da sé. Sono qui per mettermi accanto a lui, per poterlo alleggerire del carico emotivo subito. Sono qui per ricordare che dietro una divisa, fuori dal campo, lontano dalle telecamere, c'è un uomo. Ci sono sacrifici, impegno, dedizione, rinunce, sogni, successi e sconfitte. C'è Marco Di Bello, ci sono la sua forza, la sua dignità e tanto altro ancora che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare”.

Federica Brignone con la vittoria nel supergigante di oggi di Kvitfjell, la prima della sua carriera sulle nevi norvegesi, ha centrato il successo numero 25 in carriera e soprattutto il podio numero 66. La sciatrice valdostana ha raggiunto nella speciale classifica dei podi degli atleti italiani degli sport invernali la campionessa dello sci nordico Stefania Belmondo. Meglio di Brignone e Belmondo solo tre uomini. Guida indisturbato la graduatoria Armin Zoeggeler con 103 podi nello slittino su pista artificiale. Alle spalle del 'Cannibale' dei budelli ghiacciati, oggi direttore tecnico dello slittino azzurro, gli sciatori Alberto Tomba con 88 e Gustav Thoeni con 69, quest'ultimo prossimo obiettivo di Federica.