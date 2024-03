Inter, Roma, Lazio e Tennis: le ultimissime

L'Inter contro il Genoa per la fuga scudetto. De Rossi: "Voglio più del quinto posto". Per Sarri appuntamento con la storia. Nadal è tornato in campo

ROMA – Si chiude oggi la 27ª giornata del campionato di calcio di Serie A: appuntamento alle 20.45 al Meazza per Inter-Genoa con i nerazzurri che, complice la sconfitta della Juventus a Napoli, possono volare a +15. Le probabili formazioni.

Se i vittorie nelle ultime sette partite di campionato, venti gol realizzati e un quarto posto che è sempre più vicino. La Roma si gode questo momento d’oro, l’ambiente è naturalmente carico d’entusiasmo per la gestione De Rossi mentre il tecnico non ha alcuna intenzione di esaltarsi ma professa calma e attenzione ai suoi. “Perché siamo ancora a carissimo amico”, ha detto dopo la gara contro il Monza. Il messaggio dopo la bella vittoria contro la squadra di Palladino è stato subito chiaro e ribadito ieri mattina alla squadra prima di cominciare l’allenamento a Trigoria: “Siamo la Roma e ikl quinto posto non ci basta”.

La Lazio prepara la sfida contro il Bayern Monaco che vale i quarti di finale di Champions che si giocherà domani in Germania dopo la vittoria per 1-0 allo stadio Olimpico. Da 24 anni la Lazio non gioca una partita così importante a un livello così alto. Non poteva esserlo, tre anni fa, l’ottavo di ritorno, ancora con il Bayern, della Lazio di Inzaghi: il largo ko (1-4) nella partita d’andata allo stadio Olimpico aveva chiuso sul nascere qualsiasi ipotesi di qualificazione.

Rafael Nadal e' stato battuto da Carlos Alacaraz con il punteggio di 3-6, 6-4 (14-12) nell'esibizione The Netflix Slam a Las Vegas ma e' apparso in netta ripresa dopo i problemi fisici patiti dopo l'operazione all'anca. Davanti a quasi 10mila spettatori, il 37enne ex numero uno del mondo e' apparso in buone condizioni e lui stesso ha assicurato che il test "e' andato molto meglio del previsto". Buona anche la prova di Alcaraz che a sua volta rientrava dall'infortunio alla caviglia del 20 febbraio agli Open di Rio de Janeiro. Ora e' da vedere se Nadal, che a gennaio si era dovuto ritirare dagli Australian Open, riuscira' a tornare in piena forma per maggio quando dovrebbe giocare al Roland Garros, uno Slam che ha vinto ben 14 volte.