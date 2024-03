Rocchi, Berardi, Uefa e Tennis: le ultimissime

Rocchi svela il messaggio di Di Bello. Berard verrà operato al tendine. Italia prima nel Ranking Uefa. La nuova classifica Atp

ROMA - Lazio-Milan non è finita. A Open Var su Dazn il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, parla dell’operato di Di Bello. I 3 cartellini rossi, le polemiche su alcune situazioni, l’atteggiamento. "Non dobbiamo nasconderci e oggettivamente si poteva fare meglio. Nel controllo della partita si poteva fare meglio. Ho letto tante cose non belle e tenere nei confronti di Marco Di Bello. Non è semplice quando una squadra finisce in 8 e non fai bene”, le parole di Rocchi. "La mattina dopo mi ha scritto un messaggio: ha detto mi dispiace, ho perso un po'... Mi dispiace per le aggressioni verbali che ci sono state, è mortificato perché sa che poteva fare decisamente meglio. Si è reso conto di cosa ha fatto".

"Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna". Lo scrive il Sassuolo sul suo sito

Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e la sfide relative all’Europa League e alla Conference League potrebbero regalare all’Italia un clamoroso bonus: un posto in più nella prossima Champions League. Al momento l’Italia è in testa a questa particolare classifica con 15.571 punti. Nel Ranking Uefa 2023/2024 al secondo posto c’è la Germania con 14.500 punti. Il terzo posto al momento è occupato dall’Inghilterra con 13.875 punti. Nel caso in cui l'Italia al termine di questa stagione dovesse classificarsi nelle prime due posizioni del Ranking Uefa, avrebbe cinque squadre nella prossima Champions League.

Prosegue la scalata di Jannik Sinner nella classifica Atp. L’azzurro è terzo con 8270 punti. Poco sopra c’è Alcaraz a quota 8805 e Djokovic (primo da 415 settimane) con 9675 punti. Jannik già a Indian Wells, prossimo torneo Masters 1000, potrebbe volare al secondo posto. Balzo in classifica e best ranking per tre tennisti italiani - Flavio Cobolli (n.62), Luciano Darderi (n.73) e Matteo Gigante (n.148). Dietro a Sinner, nella pattuglia azzurra tra i top 100 resta al numero 26 Lorenzo Musetti, mentre sale al n.40 Matteo Arnaldi e scende al 55 Lorenzo Sonego, davanti a Cobolli e Darderi. Perde 29 posizioni Matteo Berrettini, da oggi numero 154 al mondo.