Lazio, Inter, tennis e foremula uno: le ultimissime

Alle 21 Bayern Monaco-Lazio. Inzaghi vola a +15 su Allegri. Il tabellone di §Indian Wells. Scandalo in F1

ROMA - Appuntamento con la st oria per la Lazio che alle 21 sfida il Bayern Monaco all'Allianz Arena a caccia dei quarti di Champions League. Le probabili formazioni.

Nonostante un po' di sofferenza in piu' del previsto, l'Inter batte anche il Genoa e mette le mani sul 20 scudetto della propria storia salendo a +15 in vetta sulla Juventus seconda. Nel 'monday night' di San Siro decidono i gol nel primo tempo di Asllani (il primo in nerazzurro) e di Sanchez, mentre nella ripresa serve a poco la fiammata di Vasquez. La squadra di Inzaghi centra la nona vittoria consecutiva in campionato e dodicesima in tutte le competizioni, approfittando del ko dei bianconeri di Allegri e mettendo un altro grande tassello sul tricolore, mentre gli uomini di Gilardino tornano a perdere dopo una vittoria ed un pareggio, restando a quota 33 punti.

Sinner nella metà del tabellone di Alcaraz. È questo l'esito del sorteggio ad Indian Wells, Master 1000 al quale l'altoatesino punta a prendersi il secondo posto nel ranking. Sinner si era presentato al sorteggio da testa di serie numero 3, dietro a Djokovic e allo spagnolo. Come successo già lo scorso anno, potrebbe esserci una semifinale tra Sinner e Alcaraz, mentre dall'altra parte ci saranno il serbo e Medvedev.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem è oggetto di un’inchiesta avviata già da diversi mesi, almeno da novembre scorso, all’interno della stessa Federazione Internazionale dell’Auto. Il Comitato di Conformità (Compliance Committee) che osserva il rispetto delle procedure interne ed è presieduto dal piemontese Paolo Basarri, ha messo in fila una serie di presunte irregolarità. Una di queste è emersa ieri, anticipata da BBC Sport. Ben Sulayem avrebbe interferito sul risultato del GP dell’Arabia Saudita 2023, la cui edizione successiva si corre proprio in questo weekend a Jeddah.