Lazio, Giudice Sportivo, calcio ed Europa League: le ultimissime

Cresce l'attesa per Bayern-Lazio. Gli squalificati del 28° turno. Chi giocherà il Mondiale per club. Gli arbitri delle italiane in Europa League

ROMA – Cresce l'attesa per il match tra Bayern Monaco e Lazio, in programma questa sera alle ore 21. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Sarri conquistata nel match d'andata, che la mette in una posizione di vantaggio rispetto ai tedeschi per questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ai biancocelesti basterebbe un pareggio per passare il turno, ma in caso di sconfitta con due gol di scarto, sarebbe il Bayern ad approdare ai quarti. Già da diverse ore, tanti tifosi della Lazio hanno affollato le strade di Monaco, in vista del match di questa sera. Tra questi anche lo storico capitano biancoceleste Radu che ha scatenato la folla. Grande entusiasmo anche all'arrivo di Sedan Lulic.

Diversi i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per la 28ª giornata di Serie A: la Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic, il Milan di Leao mentre sarà emergenza per la Lazio che non potrà contare su Guendouzi, Marusic e Pellegrini fermati anche loro per un turno. L'elenco completo dei calciatori che salteranno la 28esima giornata di campionato causa squalifica: Holm (Atalanta), Beltran (Fiorentina), Vasquez (Genoa), Vlahovic (Juventus), Pellegrini (Lazio), Guendouzi (Lazio), Marusic (Lazio), Florenzi (Milan, Leao (Milan), Kristensen (Roma), Ricci (Torino), Ebosele (Udinese), Walace (Udinese) e Dawidowicz (Verona).

A partire dal 2025, il Mondiale per Club cambierà format. Saranno 32 le squadre a partecipare, chi ha vinto la massima competizione continentale della sua Confederazione e chi accede tramite il ranking. La situazione delle squadre italiane aveva fatto discuetere. L'unica squadra certa della partecipazione era l'Inter in virtù dei punti accumulati negli ultimi anni. La Fifa ha fatto chiarezza sulla situazione di diverse Federazioni, tra queste anche quella italiana: "La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese“.

L'arbitro francese François Letexier dirigerà Roma-Brighton, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo alle 18.45 allo stadio Olimpico. Il turco Halil Umut Meler è invece l'arbitro chiamato a dirigere Milan-Slavia Praga, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo allo stadio 'Meazza' di Milano.