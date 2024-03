Roma, Milan, Serie A e Ancelotti: le ultimissime

La Roma, che a maggio giocherà un'amichevole a Perth con il Milan, sfida il Brighton. Gli arbitri della 28ª giornata. Ancelotti accusato di evasione fiscale

ROMA – Vigilia degli ottavi di Europa League per la Roma che domani alle 18.45 ospita il Brighton allo stadio Olimpico. In conferenza stampa De Rossi carica l'ambiente: “Vogliamo regalare ai tifosi un’altra notte felice, per qualsiasi calciatore venire a giocare qui sia molto bello, anche per gli stranieri che sono abituati a giocare in stadi pieni. Qui troveranno un calore e una passione un po’ più alta”. Poi prosegue: “La Roma è una grande squadra che deve rispettare il Brighton ma noi siamo la Roma. Sarà una bella partita e penso che la prima cosa che dobbiamo sapere è che il Brighton mette a giocare nella loro metà campo grandi squadre, a volte prende imbarcate contro le più piccole”.

A fine maggio si terra' una amichevole tra Milan e Roma a Perth, in Australia. In programma per venerdi' 31 maggio, la partita si svolgera' presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L'amichevole sara' il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed e' rafforzata dal sostegno del governo dello stato del Western Australia.

Luca Pairetto è l'arbitro chiamato a dirigere Bologna-Inter, match valido per la 28/a giornata in programma sabato 9 marzo alle ore 18 allo stadio 'Dall'Ara' della città felsinea. Marco Guida arbitrerà invece Juventus-Atalanta, in programma domenica 10 marzo alle 18 all'Allianz Stadium di Torino. Fiorentina-Roma, in programma allo stadio Franchi il 10 marzo alle 20.45, sarà invece diretta da Davide Massa. L'elenco completo: Napoli-Torino (venerdì 8, ore 20.45): Orsato; Cagliari-Salernitana (sabato 9, ore 15): Fourneau; Sassuolo-Frosinone (sabato 9, ore 15): La Penna; Genoa-Monza (sabato 9, ore 20.45): Feliciani; Lecce-Verona (ore 12.30): Chiffi; Milan-Empoli (ore 15): Sacchi; LazioUdinese (lunedì 11, ore 20.45): Aureliano.

La Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e nove mesi di carcere per il tecnico del Real Carlo Ancelotti, accusato di evasione fiscale. Secondo la 'Fiscalia' Ancelotti avrebbe evaso circa un milione di euro, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015, all'epoca della prima esperienza da tecnico delle merengues. Stasera l'allenatore emiliano guiderà i blancos nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.