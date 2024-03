Dybala, Barcellona, Napoli e Ferrari: le ultimissime

Dybala: "Roma è magica". Osimhen si è allenato. Lieve malore per Sainz

ROMA - "Quando ero un bambino vedevo film e la mia pellicola preferita era 'Il Gladiatore'. Questo è uno degli stadi più belli del mondo": lo dice Paulo Dybala, indicando il Colosseo intervistato da "Campioni del Made in Italy", produzione in collaborazione con Ice e Ministero degli Esteri: "sarebbe bello fare una partita di calcio qui". "Roma è magica. Quando ero bambino, e ovviamente vivevo in Argentina, vedevo Roma nei film. La mia impressione era di una città enorme, qualcosa di veramente grande. Il primo giorno che sono arrivato in Italia, sono arrivato a Roma e per me era un sogno diventato realtà".

Intanto l'attaccante è stato offerto al Barcellona, secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport', che sta studiando l'operazione. Il giocatore argentino ha una clausola per essere liberato in estate da 12 milioni di euro per le squadre fuori dall'Italia e la sua priorità potrebbe essere quella di giocare in Spagna, dove c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid, anche se ha qualche offerta anche da parte della Premier, come il West Ham. Il club blaugrana non lo ha come priorità, ma la sua opzione è sul tavolo. Il profilo del fantasista argentino è sempre piaciuto molto al Barça e il suo prezzo potrebbe essere accettabile.

Buone notizie per il Napoli. Rientrato infatti l'allarme attorno alle condizioni di Victor Osimhen, che oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ieri il nigeriano aveva lavorato a parte, facendo temere un possibile forfait nell'anticipo della 28a di Serie A contro il Torino, ma questa mattina l'attaccante ha svolto la seduta con i compagni e dunque venerdì sarà a disposizione di mister Calzona. Lavoro a parte, invece, per gli acciaccati Rrahmani, Cajuste e Ngonge, attenzioni rivolte in particolare alle condizioni del difensore che potrebbe essere risparmiato in campionato in vista della sfida di martedì di Champions League a Barcellona.

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha abbandonato il paddock dopo essersi sentito poco bene in vista del Gp dell'Arabia Saudita di F1 che si correrà sabato a Gedda. La scuderia di Maranello ha voluto tranquillizzare tutti sui propri profili social. "Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene", ha spiegato la Ferrari sui suoi account ufficiali.