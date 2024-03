Roma, Real Madrid, City e Sinner: le ultimissime

On Air

Mai come stavolta Daniele De Rossi chiede una Roma capace di cambiare faccia e pelle a seconda dei momenti. Studiando le caratteristiche del Brighton, che gioca con tre attaccanti molto vicini tra loro, ha pensato al vecchio 3-5-2 caro a Mourinho che faciliterebbe la promozione di Smalling, inglese contro gli inglesi. Sì, ma c’è una piccola complicazione: N’Dicka, uno dei centrali che in teoria era sicuro del posto da titolare, è tornato da Monza con una microfrattura al naso che lo costringerebbe a giocare con una mascherina, già utilizzata in questi giorni di allenamento.

Real avanti, con qualche rischio. La formazione di Ancelotti esce tra i fischi del Bernabeu nonostante la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Alla fine arriva un pareggio per uno a uno che garantisce il passaggio al turno successivo.

Qualificazione senza particolari problemi per il Manchester City che ha liquidato la pratica Copenaghen, ottenendo il passaggio ai quarti di finale della Champions League. La squadra di Guardiola ha dominato il match giocato all'Etihad Stadium, bissando il successo dell'andata.

Caccia al tris per Jannik Sinner in un 2024 fin qui da favola. Conquistato il suo primo Slam trionfando agli Australian Open e servito poi il bis con il successo all'Atp 500 di Rotterdam, l'azzurro si presenta infatti con grandi ambizioni al Masters 1000 di Indian Wells. Qualificato di diritto al secondo turno (32esimi) del torneo californiano, Sinner (attualmente n. 3 del ranking) sfiderà al debutto il 27enne australiano Kokkinakis.