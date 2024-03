Lazio, Fiorentina, Maradona e Nadal: le ultimissime

C'è grande amarezza in casa Lazio dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Non sono mancate le critiche a Ciro Immobile per il colpo di testa fallito a pochi passi dalla porta difesa da Neuer. Il capitano della Lazio ha voluto ricompattare l'ambiente, attraverso un eloquente post pubblicato su Instagram: "Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi.

La Fiorentina ricomincia oggi il proprio percorso europeo: in vista del primo atto dell’ottavo di finale di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa Vincenzo Italiano è intenzionato a schierare la formazione migliore possibile. La più importante novità potrebbe riguardare l’attacco dove Andrea Belotti, dopo cinque gare da titolare consecutive, può lasciare il posto a M’Bala Nzola, che non gioca dal primo minuto da oltre un mese

È cominciato il processo legato alla morte di Diego Armando Maradona, scomparso all'età di 60 anni il 25 novembre 2020, presso il Tribunale di San Isidro. Fernando Burlando, avvocato che rappresenta le figlie del campione argentino, intende individuare non solo i colpevoli della sua morte ma anche il vero motivo dietro la sua tragica fine. "Non mi convince che le persone legate alla salute di Diego siano le vere interessate ad ucciderlo. Dietro c'è un chiaro interesse" le sue dichiarazioni. Le figlie portano avanti la propria battaglia alla ricerca della verità: "Non ci fermeremo mai" hanno scritto sui social Dalma e Giannina prima dell’udienza.

Si ferma, di nuovo. E il mondo del tennis torna a tremare. Rafael Nadal non ci sarà a Indian Wells. Alla vigilia del primo turno che lo avrebbe visto impegnato contro Milos Raonic il fuoriclasse spagnolo ha alzato bandiera bianca e si è ritirato. Gli serve ancora del tempo per risolvere i suoi guai fisici.