Lazio, Napoli, Sainz e Sinner: le ultimissime

Sarri contro le critiche. L'intervento dell'allenatore della Lazio ai canali ufficiali del club prima dell'allenamento di questa mattina è sì per ribadire il grande percorso della squadra in Champions League, sì per porre l'attenzione ora sul campionato, sì per sottolineare ancora una volta che la fiducia da parte della società l'ha sempre sentita, ma anche per rispondere a qualche critica di troppo arrivata nelle ultime ore. Sarri ha risposto agli attacchi di Luciano Moggi, che ha dichiarato a Elleradio di non aver "mai visto una squadra slegata come la Lazio”. L’attacco di Luciano Moggi? Mi sento in difficoltà perché devo rispondere a un radiato e mi sento in difficoltà verso i non radiati. L’ultimo scudetto la Juve l’ha vinto con me, mentre nella storia ultra centenaria della Juve l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione”.

Il Napoli ha comunicato l'elenco dei convocati in vista della sfida con il Torino in programma alle 20:45 allo stadio Maradona. La gara è valida per la ventottesima giornata di Serie A. Tutti a disposizione dell'allenatore Francesco Calzona, fatta eccezione degli infortunati Cajuste e Ngonge.

Carlos Sainz dovrà essere operato. A comunicarlo è stata la Ferrari, questo il comunicato: "Gli è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione”.

Jannik Sinner pronto all’esordio a Indian Wells. L’azzurro, super favorito dopo le vittorie agli Australian Open e Rotterdam, giocherà la sua prima partita in California contro l’australiano Kokkinakis. Il match è in programma oggi sul campo centrale alle ore 20 italiane (le 11 locali).