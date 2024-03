Rugby, Cagliari, Sassuolo e Brignone: le ultimissime

L'Italia batte la Scozia al Sei Nazioni. Vincono Cagliari e Sassuolo. La Brignone azzurra nel Gigante in Svezia

ROMA - Un'Italia superlativa batte in rimonta la Scozia, seconda in classifica al Sei Nazioni di rugby, e ritrova la vittoria all'Olimpico dopo 11 anni, e contro la Scozia dopo 9: 31-29 il risultato finale di una partita pirotecnica con gli ospiti in piena forma e un'Italia aggressiva, disciplinata e finalmente vincente. Ora il cucchiaio di legno passa al Galles, che domani ospita la Francia. All'Olimpico 70.000 presenze, con 15.000 scozzesi e l'arrivo improvviso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Cagliari batte in casa la Salernitana ospite e i granata restano inchiodati a fondo classifica in Serie A: 4-2 il risultato finale. Cagliari subito in vantaggio: Lapadula va al gol, convalidato dopo consulto Var, al 12'. Altra occasione per i sardi al 19' con Jankto, esce di poco. Raddoppio del Cagliari al 39', segna Gaetano. Al sesto minuto della ripresa il Cagliari segna ancora, a trovare la rete è Shomurodov. Accorcia le distanze la Salernitana con Kastanos al 56': i granata ritrovano coraggio in una partita che sembrava già chiusa e accorciano ancora al 58' con Maggiore di testa. Doppietta di Shomurodov che approfitta di una papera della difesa granata e segna al 75'.

Il Sassuolo batte in casa il Frosinone ospite, 1-0 il risultato finale e gli emiliani si portano a 22 punti in classifica. Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate la partita si sblocca nel secondo: il Frosinone si vede assegnare e poi revocare un rigore, subito dopo un rasoterra imprendibile di Thorstvedt batte Turati e la partita si sblocca a favore dei padroni di casa. Il Frosinone si mangia il pareggio dal dischetto: il calcio di rigore affidato a Kajo Jorge va incredibilmente fuori, troppo angolato. Sei i minuti di recupero.

Un'imperiale Federica Brignone conquista il gigante femminile di Are in Svezia, surclassando nella seconda manche la padrona di casa Sarah Hector che aveva invece dominato nettamente la prima manche: tra le due il distacco nella seconda è stato di 95 centesimi di secondo, nella prima la svedese le aveva rifilato 1'16". La fuoriclasse azzurra ha sciato dando il massimo e staccato nel crono totale la svedese di 33 centesimi di secondo. Terza la svizzera Lara GutBehrami, Marta Bassino ai piedi del podio con un distacco di 1'47" da Brignone.