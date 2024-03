Inter, Mourinho, formula uno e rugby: le ultimissime

L'Inter batte anche il Bologna. Mourinho: "Tornerò ad allenare" ì. Dominio Verstappen anche in Arabia Saudita. L'Olimpico è lo stadio più popolare del Sei Nazioni

ROMA - L'Inter supera anche il Bologna e prosegue la sua corsa scudetto volando a 75 punti, a +18 sulla Juventus seconda che sfiderà l'Atalanta, e fermando al contempo le ambizioni dei rossoblù che volevano un più ampio margine per difendere il quarto posto: 0-1 finale al Dall'Ara, e ora la Roma può accorciare le distanze sugli emiliani, domani a Firenze. Decisiva la rete nel primo tempo di Bisseck che regala ad Inzaghi l'ennesimo successo.

Ai microfoni di Sky Sports torna a parlare José Mourinho che ha manifestato la volontà di tornare subito in sella, senza prendere decisioni affrettate: "Vorrei lavorare già domani se fosse possibile - ha immediatamente ribadito lo Special One -. Ma al tempo stesso non voglio commettere l’errore di prendere la decisione sbagliata. L'esperienza alla Roma? Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo conquistato due finali in una società che non ne ha disputate molte nella sua storia. Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta”.

In Arabia Saudita la storia e' sempre la stessa: Max Verstappen domina e vince senza alcun tipo di problema il Gran Premio di Jeddah, piazzando la sua Red Bull ancora una volta davanti a tutti. Sergio Perez completa la doppietta della scuderia austriaca per la seconda volta consecutiva dopo il Bahrein, mentre sul gradino piu' basso del podio stavolta ci sale Charles Leclerc con la Ferrari (con giro veloce finale). Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, quinto Fernando Alonso con Aston Martin seguito dalla Mercedes di George Russell, mentre ottimo settimo posto per il debuttante Oliver Bearman con l'altra Ferrari, sostituto di Carlos Sainz costretto ai box dopo l'operazione per appendicite.

Lo Stadio Olimpico è l'impianto più popolare del Sei Nazioni di rugby. È quello che attrae le maggiori ricerche su internet e le maggiori iterazioni sui social. Lo fa sapere Sport e Salute con una nota. "Sintomo che l'impianto romano genera un enorme fascino soprattutto tra i tifosi stranieri. Secondo alcuni dati i supporters che hanno comprato i biglietti per assistere alle gare di rugby provengono da 49 paesi differenti. Uno spettacolo nello spettacolo di cui fanno parte anche gli stadi che ospitano le gare. Come detto l'Olimpico, che in questo Sei Nazioni ha ospitato la gara contro l'Inghilterra e quella vittoriosa contro la Scozia, è risultato primo nella speciale classifica redatta da BestBettingSites con il punteggio di 8,89 su 10”.