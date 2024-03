Juventus, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

La Juventus sfida l'Atalanta, la Roma a Firenze a caccia di punti Champions. Lazio a caccia di un esterno. La favola di Nardi continua a Indian Wells

ROMA – Prosegue la 28ª giornata di Serie A con la Juventus che, a -18 dall'Inter capolista, alle 18 affronta l'Atalanta. Apre alle 12.30 Lecce-Verona, alle 15 Milan-Empoli. Nel posticipo delle 20.45 Fiorentina-Roma. Le probabili formazioni

La Lazio pensa al futuro ed è a caccia di un esterno d'attacco, tra i nomi più gettonati quello di Jack Clarke, 23enne di York che alla fine è rimasto al Sunderland, come spiegato dal suo agente Ian Harte: “Ci sono state un paio di offerte che sono arrivate dalla Lazio, ma il Sunderland non se la sentiva di vendere il giocatore a gennaio. Dove possa andare non lo sappiamo ancora, ma è a buon punto”. Inutile dire che la destinazione romana, con più tempo a disposizione per trattare, possa tornare di nuovo di moda. Così come potrebbe farlo anche il sogno proibito Bellingham. Non Jude, ovviamente, ma il fratello minore Jobe, anche lui di proprietà del Sunderland. È più un trequartista che un’ala, ma ha le caratteristiche (e l’età) per interpretare al meglio anche altri ruoli offensivi. In estate si riparlerà pure di lui.

Da lucky loser al terzo turno di Indian Wells. Luca Nardi è sicuramente la prima bella sorpresa di questo Indian Wells. L'azzurro dopo aver battuto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 ora se la vedrà proprio con Djokovic che ha sconfitto all'esordio Aleksandar Vukic (6-2, 5-7, 6-3). Per Luca Nardi, quello contro Djokovic, sarà l'esordio assoluto al terzo turno di un Master 1000. La sfida è in programma lunedì 11 marzo mentre è ancora da stabilire il campo e l'orario del match con il programma giornaliero che prenderà il via sempre alle ore 20.00. L'azzurro potrebbe scendere in campo contro Djokovic intorno a mezzanotte.