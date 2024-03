Roma, Juventus, Milan e Moto Gp: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Pareggio tra Fiorentina e Roma. Il Milan supera la Juve ed è secondo. Bagnaia vince il primo gran premio in Qatar

ROMA – La Roma pareggia 2-2 a Firenze nel posticipo della 28a di Serie A proprio nel recupero. AVantaggio dei padroni di casa con Ranieri al 18' del primo tempo, nella ripresa Aouar trova il pareggio ma ci pensa Mandragora a riportare in vantaggio i viola. A 10' dalla fine Biraghi si fa parare un calcio di rigore, in pieno recupero Llorente trova il definitivo 2-2. In classifica la Roma va a 48 punti a -3 dal quarto posto, la viola sale a 43 a -1 dal Napoli settimo.

La Juve frena ancora e all'Allianz Stadium non va oltre il 2-2 contro l'Atalanta, un pareggio che costa ai bianconeri il sorpasso del Milan al secondo posto. La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 35mo con Koopmeiners bravo a battere al limite su una punizione servitagli da Pasalic. La Juve la ribalta tra il 66mo e il 70mo prima con Cambiaso e poi con Milik ma Koopmeiners al 75mo trova il pareggio anticipando Danilo. Ora i bianconeri sono terzi a -1 dal Milan mentre l'Atalanta raggiunge provvisoriamente la Roma al quinto posto.

Il Milan piega con il minino l'Empoli a San Siro per 1-0 con un gol nel primo tempo di Pulisic. I rossoneri salgono a quota 59 punti scavalcando la Juve fermata sul 2-2 in casa dall'Atalanta. L'Empoli resta fermo a quota 25, appena sopra la zona retrocessione. Nell'altra gara il Verona vince 1-0 a Lecce.

Nel cielo limpido del Qatar l'unica nuvola che si staglia sul circuito di Lusail e' quella 'Rossa' di Francesco Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica si aggiudica la prima gara stagionale di MotoGp in sella alla sua Ducati Factory, rispondendo subito all'amico e rivale Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore della Sprint Race e sul gradino piu' basso del podio in gara. Bissa il secondo posto di 24 ore prima, invece, un grande Brad Binder con la KTM. Quarto Marc Marquez con la Ducati Gresini, seguito dall'altra Rossa di Enea Bastianini. L'unico altro italiano a chiudere tra i primi dieci e' Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati VR46.