Lazio, Roma, Napoli e Sinner: le ultimissime

Guendouzi salterà la partita con l’Udinese per squalifica e se il ricorso della Lazio non sarà accettato (sarà presentato oggi, probabilmente si discuterà giovedì) salterà anche la trasferta di Frosinone. La difesa è stata già definita: nessun intento violento né un fallo di reazione nei confronti di Pulisic contro il Milan. Solo una spinta. La doppia squalifica era scattata considerando il referto dell’arbitro Di Bello, da qui la decisione del Giudice sportivo

Pessima partita di Massa ieri sera a Firenze. Il gol del 2-1 è viziato da un fallo di Belotti su Llorente, certificato poi dal rigore dato per una pizzicata di maglia sullo stesso “Gallo”. Ok solo la gestione del recupero, durante il quale la Viola ha impiegato 15” per battere una rimessa laterale, il gol è arrivato a 94’18”.

De Laurentiis tiene moltissimo a giocare il Mondiale, è anche pronto a valutare un’azione legale per far valere i propri diritti rispetto alla Juve sulla base dell’ultima penalizzazione in A, ma per il momento ha deciso di puntare tutto sui suoi ragazzi. E così ha promesso alla squadra un premio da 10 milioni di euro in caso di ingresso nella Coppa del Mondo per club. Più o meno quanto incasserebbe andando ai quarti

Jannik Sinner non perdona e batte Struff per 2-0 (6-3, 6-4). Ora gli ottavi di Indian Wells. Partita facile per l’azzurro in un’ora e quattordici minuti di gioco. L’italiano non soffre mai contro il numero 25 e conferma il momento super positivo.