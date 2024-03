Lazio, Lecce, Napoli e Sinner: le ultimissime

Lazio, arriva il comunicato della Curva Nord. Nella tarda mattinata attraverso i propri canali social, il gruppo organizzato del tifo laziale ha espresso tutto il suo disappunto sul trattamento riservatgli a Monaco di Baviera dalla squadra ospite e dalle forze dell’ordine, rimarcando come la società biancoceleste non abbia mosso un dito. Glu Ultras Lazio annunciano inoltre che per protesta questa sera rimarranno in silenzio per tutto il primo tempo.

"Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Questo il comunicato ufficiale del club, che annuncia l'esonero del tecnico D'Aversa dopo la testata ad Henry nel finale di Lecce-Verona al Via del Mare.

Buone notizie sotto il profilo degli infortunati in casa Napoli: hanno accelerato la preparazione e saranno nuovamente convocati sia Cajuste sia Ngonge. Rrahmani, già in panchina con il Toro, tornerà invece dal 1’ al fianco di Juan Jesus davanti a Meret, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra; a centrocampo riecco Traore insieme con Anguissa e Lobotka (Zielinski e Dendoncker fuori lista).

E adesso si entra nel vivo. Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells Sinner sfiderà Ben Shelton, giovane talento e idolo dei tifosi in California. Capace di bruciare le tappe, proprio come Jannik, Shelton è arrivato in breve tempo al numero 16 del ranking mondiale. La sfida tra Sinner e Shelton, valida per gli ottavi di finale di Indian Wells, si giocherà martedì 12 marzo, con campo e orario ancora da definire.