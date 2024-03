Tennis, Lazio, Juventus e Milan: le ultimissime

Sinner vola ai quarti a Indian Wells. Lotito a caccia del sostituto di Sarri. La Juve giocherà il mondiale per club. Cosa rischiano il Milan dopo il caos finanza

ROMA - Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39'. L'altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17'.

In casa Lazio dopo l'inaspettato addio di Sarri il patron Lotito va a caccia del sostituto. Tra i candidati Brocchi, Tudor, Rocchi, Klose, Parolo e Lulic. Tommy allena l’under 14 biancoceleste, è made in Formello. La sua candidatura appariva forte ieri pomeriggio, poco dopo le dimissioni di Sarri. Meno in serata. Parolo sta completando il corso da allenatore Uefa Pro, Lulic è l’unico che ha titoli solo per allenare in Serie C o squadre giovanili. Da mesi a Formello è segnato il nome di Igor Tudor, 45 anni, ex allenatore di Udinese, Verona e Olympique Marsiglia. E’ stato vice di Edy Reja all’Hajduk Spalato, di Pirlo alla Juve. Ma non è un traghettatore, chiede almeno un anno e mezzo di contratto.

Dopo la sconfitta e l'eliminaizone del Napoli negli ottavi di Champions League con il Barcellona, la Juventus si è qualificata ufficialmente al prossimo Mondiale per Club, come ha annunciato la stessa Fifa sul suo profilo 'X'. "Congratulazioni alla Juventus qualificata per la Coppa del Mondo per club Fifa 2025. A seguito dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus ha ora la certezza di un posto nel ranking europeo e diventa la decima squadra europea a qualificarsi per il torneo".

«Violazioni in materia gestionale ed economica». In due pagine del codice di giustizia sportiva della Federcalcio è tratteggiato il rischio al quale va incontro il Milan, qualora fossero rintracciate anomalie sul passaggio da Elliott a RedBird. Fornire informazioni «mendaci, reticenti o parziali» in merito a una cessione di proprietà spalanca gli orizzonti punitivi tratteggiati nell’articolo 31 e approfonditi nell’articolo 8, dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica (sanzione minima) alla retrocessione, fino all’esclusione dal campionato.