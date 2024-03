Roma, Lazio, Serie A e Championsle ultimissime

Lukaku in dubbio per il Brighton. Già finito il ritiro della Lazio. Gli arbitri della 29ª giornata. Nuovo sistema di sorteggio per la massima competizione europea

ROMA - Se sarà convocato lo deciderà Daniele De Rossi dopo l'allenamento, ma Romelu Lukaku, in ogni caso, non dovrebbe giocare dall'inizio contro il Brighton. Oggi niente rifinitura in grupo, Big Rom ha fatto differenziato e sembra complicato che, se dovesse partire, possa giocare dal primo minuto. Di sicuro, in Inghilterra, oltre a Dybala, aspettano solo lui.

Sarri non è più l'allenatore della Lazio, adesso è anche ufficiale: il club biancoceleste, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato le dimissioni del tecnico e, contestualmente, anche la promozione di Martusciello (lui e lo staff non si sono dimessi) da vice a primo allenatore. Intanto è già finito il ritiro imposto ieri dal club.

Gli arbitri della 29/a giornata di Serie A, in programma domenica 17 marzo: Empoli-Bologna (venerdì 15, ore 20.45): Fabbri; Monza-Cagliari (sabato 16, ore 15): Marcenaro; Udinese-Torino (sabato 16, ore 15): Colombo; Salernitana-Lecce (sabato 16, ore 18): Maresca; Frosinone-Lazio (sabato 16, ore 20.45): Rapuano; Juventus-Genoa (ore 12.30): Giua; Verona-Milan (ore 15): Mariani; Atalanta-Fiorentina (ore 18): Sacchi; Roma-Sassuolo (ore 18): Manganiello; Inter-Napoli (ore 20.45): La Penna.

Grande attesa per la nuova Champions, finiranno in 'soffitta' le vecchie palline inserite e poi 'pescate' nelle urne per gli accoppiamenti, decisione resa necessaria dall'allargamento del torneo a 36 squadre. Con il vecchio metodo del sorteggio manuale infatti la procedura risulterebbe troppo macchinosa (servirebbero circa 900 palline e i tempi del sorteggio si allungherebbero oltre le tre ore di durata). Ecco così che entrerà in vigore un sistema 'misto' in cui, dopo una prima selezione manuale, sarà un computer a comporre le varie fasce da 9 squadre ciascuna. Sistema questo che permetterà di sbrigare la pratica in circa mezz'ora (in pratica la stessa durata della procedura attuale).