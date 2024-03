Inter, Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Inter eliminata in Champions. De Rossi parla alla vigilia del match contro il Brighton. Lo sfogo di Cirio Immobile. Non pervenute in Procura richieste di atti della Figc sul caso Milan

ROMA – L'Inter dice addio alla Champions eliminata a Madrid dall'Atletico dopo la lotteria dei rigori . Primo tempo pirotecnico finito sul 2-2: vantaggio nerazzurro con Dimarco, Griezmann trova subito il pareggio a 3' dalla fine Depay regala i supplementari agli spagnoli. Nulla da fare ai supplementari dl dischetto decisivi gli errori di di Sanchez, Klaassen e Martinez. Nell'altra gara il Borussia batte 2-1 il Psv Eindhoven e passa il turno.

"Paulo sta bene. Romelu ha un problema all'anca che si porta dietro da mesi, quando spunta fuori lo deve gestire con un po' di riposo". Lo dice di Dybala e Lukaku il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia del match di ritorno di Europa League contro il Brighton. "Qualsiasi formazione schieriamo, ce lo impone il nostro lavoro, dobbiamo fare una grande partita. A maggior ragione che non ci sarà qualche calciatore che gioca sempre, chi entra deve fare una grande partita. Sono sicuro che possiamo giocare anche senza Dybala e Lukaku, qualora Paulo non giocasse domani. Lo devo ancora decidere".

All'indomani delle dimissioni di Maurizio Sarri, Ciro Immobile, criticato dai tifosi, si sfoga: "In queste ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sono sempre messo a disposizione del mister Sarri, così come in precedenza di tutti gli allenatori nella mia carriera. Ieri con tutti i miei compagni siamo stati da lui per farlo recedere dal suo intento di rassegnare le dimissioni. In serata ci siamo confrontati con la Società, ma la decisione del mister è sembrata fin da subito irrevocabile per motivi personali, così come confermato dal Presidente e dal direttore sportivo. Mi dispiace essere tirato in ballo, ma non accetto di essere strumentalizzato per secondi fini. È fatto notorio che nel calcio l'ingratitudine è il sentimento del giorno prima”.

La procura federale della Figc non avrebbe inviato alcuna richiesta, alla procura di Milano, degli atti relativi all'inchiesta sulla compravendita del Milan. Almeno fino al momento. E' quanto si apprende da fonti giudiziarie, che tengono tuttavia a precisare che nel caso la Figc dovesse farne richiesta non ci dovrebbe essere alcun ostacolo. La richiesta da parte della Figc potrebbe essere utile per l'analisi di eventuali violazioni di giustizia sportiva.