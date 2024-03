Europa, altre quattro italiane in campo

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma, Milan e Atalanta in Europa League, la Fiorentina impegnata in Conference

ROMA. Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions, unica delle nostre squadre che era rimasta nella massima competizione europea, oggi altre quattro nostre squadre scenderanno in campo: in Euruopa League dopo il 4-0 dell'andata la Roma di scena a Brghton, il Milan, vittorioso a San Siro 4-2, a Praga sfida lo Slavia mentre l'Atalanta, che veva pareggiato a Lisbona 1-1, ospita lo Sporting. In Conference la Fiorentina, vittoriosa 4-3 all'andata fuori casa contro il Maccabi Haifa cerca il passaggio al Franchi.