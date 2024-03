Lazio, Ranking Uefa, Osvaldo e Djokovic: le ultimissime

Lo staff di Sarri si dimette. Il nuovo ranking Uefa. Osvaldo: "Sono depresso". Djokovic potrebbe saltare Miami

ROMA - Dopo l'addio di Maurizio Sarri alla Lazio, anche tutto lo staff del tecnico classe 1959 ha rassegnato le dimissioni. Una decisione a sorpresa visto che avrebbero dovuto presentarle dopo il match contro il Frosinone, in programma sabato 16 marzo. Il club biancoceleste le ha accettate e ora l'unico "superstite" alla guida tenica della squadra è Giovanni Martusciello, che siederà in panchina allo Stirpe.

Dopo la sconfitta dell'Inter sull'Atletico Madrid e la vittoria del Dortmund sul PSV, il ranking Uefa, che servirà per stabilire chi potrà portare cinque squadre in Champions, è stato aggiornato:

ITALIA 16,571

GERMANIA 15.928

INGHILTERRA 15.000

FRANCIA 14.416

SPAGNA 14,187

REP.CECA 13.000

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.500

PORTOGALLO 10.166

OLANDA 10.000

"Non so se si tratta di una richiesta di aiuto o se semplicemente ho la necessita' di parlarne ma soffro da tempo di una depressione molto grave. Una depressione che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, alcol e droghe. E la verita' e' che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano". Salito alla ribalta delle cronache argentina per la separazione dalla nota giornalista Daniela Ballester, Pablo Daniel Osvaldo pubblica sui social un video-shock per raccontare il difficile momento che sta vivendo. "Non ho un lavoro stabile e ho speso praticamente tutti i miei risparmi perche' non avendo alcun reddito i soldi non durano per sempre - spiega l'ex attaccante - ma questo e' il meno, perche' i soldi non mi hanno mai interessato. Sono nato povero e posso morire povero e questo non mi importa. Ma cio' che piu' mi fa male e' che sto diventando piu' povero qui, nella mia anima. Spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima", aggiunge.

La bomba arriva dalla Serbia: Novak Djokovic non si presenterà al Miami Open alla fine di questo mese, dopo l'eliminazione a sorpresa contro Nardi. Secondo Sport Klub, il numero uno al mondo ha intenzione di rientrare in Europa quanto prima e di saltare gli impegni che aveva in agenda in Florida. Brucia e non poco la sconfitta ad Indian Wells per come è arrivata. Nole, quindi, ha deciso preparare al meglio la stagione sulla terra battuta chiudendo in anticipo la permanenza negli Stati Uniti.