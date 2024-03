Roma, Lazio, Milan e Fiorentina: le ultimissime

Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina volano ai quarti in Europa. La Lazio sceglie Tudor

ROMA - La Lazio ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha incontrato a Roma il tecnico ed il suo agente ed e' stata trovata, a quanto apprende l'Adnkronos, un'intesa di massima per un contratto fino al 2025, con l'opzione per un altro anno. L'ex allenatore di Marsiglia e Verona, sostituirà quindi il dimissionario Maurizio Sarri, e potrebbe prendere la squadra dopo la gara con il Frosinone dove andrà in panchina il vice di Sarri, Giovanni Martusciello.

Missione compiuta per la Roma che approda ai quarti di finale di Europa League nonostante la sconfitta con il Brighton. I giallorossi, forti del 4-0 conquistato all'Olimpico, perdono 1-0 al Falmer Stadium ma passano comunque il turno e sono tra le migliori otto squadre della seconda competizione europea per club. A decidere il match del Falmer Stadium in favore dei ragazzi di De Zerbi è un gol di Welbeck al 37' del primo tempo.

Dopo il 4-2 di San Siro, il Milan si impone per 3-1 a Praga e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Sono Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a indirizzare il match gia' nel primo tempo, con lo Slavia rimasto quasi subito in dieci proprio come in occasione della gara d'andata.

L'Atalanta si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Dopo il pareggio dell'andata in trasferta a Lisbona i nerazzurri sconfiggono 2-1 in rimonta lo Sporting al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio di Goncalves al 34' del primo tempo, replicano nella ripresa Lookman al 1' e Scamacca al 14'. In Conference League passa anche la Fiorentina che elimina il Maccabi Haifa.