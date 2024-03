Europa e Conference League, Immobile e Figc: le ultimissime

In Europa League sarà Roma-Milan. Immobile aggredito a Roma. La Procura Federale indaga sul video hard rubato a Trigoria

ROMA - A Nyon si svelano i quarti di finale di Europa League che vede tre squadre italiane in campo: Milan, Roma e Atalanta. Urna tutt'altro che benevola per il nostro Paese: ci sarà un derby Milan-Roma mentre l'Atalanta pesca il cliente peggiore, il Liverpool di Klopp. Roma e Atalanta giocheranno la prima gara fuori casa. Le gare di andata e ritorno dei quarti di finale si svolgeranno l'11 e il 18 aprile; le semifinali il 2 maggio andata e il 9 maggio ritorno. La finale è in programma il 22 maggio 2024 all'Aviva Stadium di Dublino. Le altre partite vedono contro Bayer-Leverkusen-West Ham la cui vincente affrontera' in semifinale o Milan o Roma, mentre ultima sfida è Marsiglia-Benfica.

Sorteggiati i quarti di finale di Conference League. La Fiorentina pesca bene: i cechi del Viktoria Plzen. Gare di andata fuori casa e di ritorno in casa si disputeranno l'11 e il 18 aprile. Se i viola vinceranno affronteranno in semifinale (il 2 e 9 maggio) la vincente di Bruges-Paok Salonicco. Negli altri quarti di finale in campo Aston Villa-Lille e OlympiakosFenerbahce.

Questa mattina l'attaccante della Lazio Ciro Immobile con la moglie Jessica e il figlio Mattia di 4 anni sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all'istituto scolastico del figlio. A rendere noto lo spiacevole episodio è l'ufficio stampa del 34enne capitano biancoceleste con un comunicato. "Il tutto purtroppo in seguito all'istigazione all'odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d'odio nei confronti di Ciro Immobile, riportando inoltre ricostruzioni non inerenti alla realtà -prosegue la nota-. A seguito di questo episodio il calciatore ha dato mandato ai suoi legali di agire oggi stesso in sede penale nei confronti dei responsabili di tale diffamazione”.

La Procura della Figc apre un procedimento in merito ai comportamenti di alcuni tesserati della Roma che hanno portato al licenziamento di una donna e un uomo uniti da una relazione, a cui un calciatore della squadra Primavera aveva rubato un video hard, poi condiviso con compagni e staff del club giallorosso. Già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti.