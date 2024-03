Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Nota della Roma sul caso del video hard, intanto Lukaku è in dubbio per il Sassuolo. L'Assocalciatori solidale con Immobile. Ibrahimovic parla della perquisizione della Finanza in casa rossonera

ROMA - "Con riferimento a quanto apparso nelle giornate di ieri e di oggi su alcuni organi di stampa in relazione ad una vicenda, in realtà risalente nel tempo, che ha riguardato due dipendenti (un uomo e una donna) e un tesserato del Club, l'AS Roma, ravvisato il tono diffamatorio della campagna scaturita, ritiene che sia in atto un chiaro tentativo di attaccare e destabilizzare la Società e il suo Gruppo in un momento cruciale della stagione sportiva". Così la Roma in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alla vicenda del video 'hard' di due dipendenti del club rubato da un giocatore della Primavera giallorossa e poi condiviso con i compagni di squadra e del successivo licenziamento della coppia. "Il licenziamento è la conseguenza di una circostanza che, oltre ad essere contraria al Codice Etico della Società”.

Dubbio Romelu Lukaku per la Roma che domenica ospiterà all'Olimpico il Sassuolo. L'attaccante belga non è stato convocato per il ritorno di Europa League contro il Brighton ed è a forte rischio anche per la prossima sfida di campionato a causa del problema all'anca. Oggi Lukaku non si è allenato e dunque è sempre più concreta la possibilità di una nuova assenza. Domani mattina test decisivo, ma è probabile che Lukaku salti anche il Sassuolo o che possa esserci ma solo, eventualmente, per andare in panchina. Ipotesi difficile ma non ancora da escludere. Decisive le prossime ore, De Rossi e lo staff medico della Roma non vogliono rischiarlo.

L'Associazione Italiana Calciatori esprime "solidarietà e vicinanza al capitano della Lazio Ciro Immobile e alla sua famiglia per la deprecabile aggressione subita". "Si tratta di un grave atto di intimidazione che avrebbe potuto generare gravissime conseguenze e sul quale l'Aic auspica che le Forze dell'Ordine facciano al più presto chiarezza - si legge in una nota del sindacato dei giocatori - Se la sconfitta e la vittoria sono la "normalità" nella cultura dello sport, cio' che non dobbiamo abituarci a considerare "normale", invece, è l'aggressione ai danni di un calciatore. Tollerare questi comportamenti significa perdere di vista i valori del nostro sport".

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al neo-dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic, dopo la bufera che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra i fondi Elliott e RedBird. "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto", dice il campione svedese che poi precisa: "C'è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird ". Infine, quando Staffelli gli chiede conto del momento della squadra e Ibrahimovic chiarisce: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. 'Devono' farlo, altrimenti…".