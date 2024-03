Rugby, Roma, Monza e Torino: le ultimissime

Esulta l'Italia del rugby. Dybala si ferma di nuovo. Negli anticipi vincono Monza e Torino

ROMA - L'Italia vince con il Galles 24-21 a casa loro chiude il miglior Sei Nazioni di sempre con due successi e un pareggio e lascia ai Dragoni l'ultimo posto dei questo Sei Nazioni, con il beffardo Cucchiaio di Legno. Per gli azzurri un successo importante che poteva anche essere più ampio e arriva dopo la vittoria sulla Scozia e il pareggio con la Francia. Un vero trionfo per gli azzurri di Quesada: infatti nel Sei Nazioni l'Italia non ha mai vinto 2 partite e fatto 3 risultati utili di fila. Un duro colpo per i Dragoni con l'ultimo posto senza vittorie. Una cosa successa, con questa, solo 4 volte nella loro storia lunga 140 anni.

Brutte notizie per Daniele De Rossi. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00 per una lesione muscolare. L'attaccante non risponderà neanche alla convocazione con la nazionale argentina. Nella seduta di allenamento di ieri, venerdì 15 marzo, l'argentino si è fermato per una sospetta lesione all'adduttore della coscia destra, che lo costringerà a fermarsi. Il numero 21 argentino (sette gol nelle ultime 8 giornate di campionato) non sarà a disposizione del tecnico giallorosso per la sfida contro il Sassuolo e salterà i match con la nazionale di Scaloni. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per un Monza che prova a gustarsi il profumo d'Europa. Al Brianteo i biancorossi battono 1-0 il Cagliari grazie a una punizione da cineteca di Maldini: la squadra di Palladino, in attesa delle sfide di tutte le rivali, sale momentaneamente a -5 dal sesto posto, mentre gli uomini di Ranieri restano in piena lotta salvezza a 26 punti, solo due in piu' rispetto alla zona retrocessione.

Dopo due buoni pareggi con Napoli e Fiorentina, ma reduce da quattro turni di astinenza, il Torino torna a vincere ad un mese esatto di distanza dall'ultima volta. Al Bluenergy Stadium l'Udinese cade 2-0 sotto i colpi dell'ex Zapata e di Vlasic. La squadra di Juric supera momentaneamente la Lazio al decimo posto, tenendo vive le speranze di avvicinare la zona Europa, mentre gli uomini di Cioffi non riescono a dar seguito al colpo contro la Lazio, restando fermi solo a +3 sulla zona retrocessione.