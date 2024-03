Lazio, Roma, Salernitana e Sinner: le ultimissime

La Lazio espugna Frosinone. De Rossi perde Dybala. La Salernitana "vede" la B. Bimbo ferito al San Nicola da un petardo

ROMA – Dopo quattro sconfitte di fila la Lazio torna a vincere a Frosinone 3-2. Nel primo tempo il Frosinone parte determinato e al 13' va in vantaggio con Lirola, ci pensa Zaccagni al 38' a rimettere tutto in parità. Nella ripresa Martusciello cambia e richiama Immobile Per Castellanos, l'argentino si scatenate a con una doppietta porta avanti i biancocelesti. Turati nega il poker a Luis Alberto a 20' dalla fine Cheddira riaccende le sperane ciociare che però si spengono con il triplice fischio.

Brutte notizie per Daniele De Rossi. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00 per una lesione muscolare. L'attaccante non risponderà neanche alla convocazione con la nazionale argentina. Nella seduta di allenamento di ieri, venerdì 15 marzo, l'argentino si è fermato per una sospetta lesione all'adduttore della coscia destra, che lo costringerà a fermarsi. Il numero 21 argentino (sette gol nelle ultime 8 giornate di campionato) non sarà a disposizione del tecnico giallorosso per la sfida contro il Sassuolo e salterà i match con la nazionale di Scaloni. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Importante vittoria per il Lecce nello scontro salvezza contro la Salernitana. Gli uomini di Luca Gotti, alla prima sulla panchina dei pugliesi dopo l'esonero di D'Aversa, tornano al successo grazie all'autogol di Gyomber. Sempre piu' in salita la strada dei campani, a undici lunghezze dall'Empoli quartultimo. Quella dell'Arechi, nonostante una squadra demotivata per via della classifica e di una stagione disastrosa, e' stata una gara equilibrata.

Un bambino di 8 anni è rimasto ferito a causa di una esplosione di un petardo all'inizio della partita di calcio BariSampdoria, valevole per il campionato di serie B, disputatasi questo pomeriggio allo Stadio San Nicola. E' avvenuto nel settore dell'impianto riservata agli ospiti. Il bimbo, che ha riportato escoriazioni a una gamba, è stato portato in ospedale per essere medicato ed è stato subito dimesso. La gara è stata vinta dalla Sampdoria per 1-0.