Roma, Juventus, Milan e Fiorentina: le ultimissime

La Roma resta in zona Champions. Il Milan batte il Verona e supera la Juventus al secondo posto. Malore per Joe Barone e rinviata Atalanta-Fiorentina

ROMA – La Roma batte il Sassuolo 1-0 e resta in scia del Bologna quarto a – 3 dai rossoblù. Dopo un primo tempo finito a reti bianche nella ripresa ci pensa il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini a regalare i tre punti a De Rossi con un tiro da biliardo che si insacca alle spalle di Consigli. Nulla da fare per la squadra di Ballardini che resta a quota 23 punti, penultimo a -2 dal l'Empoli quintultimo.

La Juventus non va oltre lo 0-0 allo Stadium contro il Genoa nel lunch match della 29esima giornata di Serie A. Per la squadra di Allegri due pali nel secondo tempo e l'espulsione di Vlahovic per proteste nel finale, non consentono di vincere la sfida dopo il pari rimediato con l'Atalanta. I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime otto sfide si portano a 59 punti e vengono scavalcati dal Milan vittorioso a Verona. Per il Genoa che aveva perso le ultime due sfide di campionato un pari importante su un campo difficile che consentono alla squadra di Gilardino si portarsi a 34 punti.

Il Milan appunto non sbaglia, vince 3-1 a Verona in casa dell'Hellas e scavalca la Juventus in classifica portandosi a 62 punti a +3 sui bianconeri. Alla squadra di Pioli basta un gol nel primo, uno all'inizio del secondo e uno alla fine della gara con Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, per avere la meglio sugli scaligeri, a cui non basta la rete di Noslin, e che si devono fermare dopo due vittorie consecutive, realizzate entrambe per 1-0 contro Sassuolo e Lecce, entrambe rivali nella lotta alla salvezza. La squadra di Baroni resta quindi a 26 punti al 15esimo posto con il Cagliari, nonostante le numerose cessioni di gennaio.

La gara tra Atalanta e Fiorentina in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di un malore del dg del club viola, Joe Barone, avvenuto nel ritiro della squadra. La Lega di serie A ha ufficializzato la decisione in una nota, in seguito verrà comunicata la data del recupero.