Roma, Lazio, Estudiantes e Berrettini: le ultimissime

Bandiera bianca alzata e cambio forzato. Non è durata nemmeno un tempo la partita di Leonardo Spinazzola, rientrato in panchina a causa di un problema al flessore della coscia destra. Si tratta di un infortunio da valutare, in apparenza non grave, per un un giocatore che stava trovando continuità nonostante la concorrenza di Angeliño.

Tra oggi e domani ci saranno dei nuovi testi per Provedel, uscito con una brutta distorsione, anche lui alla caviglia, dal match con l'Udinese: gli accertamenti a caldo non avevano evidenziato fratture scheletriche, ma era stato notato un possibile interessamento del legamento che aveva fatto ipotizzare almeno un mese di stop.

Grande spavento nel corso del match tra Estudiantes e Boca Juniors, valido per l'undicesimo turno de La Copa de la Liga. Dopo ventisei minuti di gioco, il match è stato interrotto a causa di un malore avvertito da Altamirano. Il centrocampista dell'Estudiantes si è accasciato a terra, in preda alle convulsioni, facendo scattare l'allarme tra i calciatori e i medici che sono subito accorsi a soccorrerlo.

Matteo Berrettini viene sconfitto nella finale del Challenger 175 di Phoenix da Nuno Borges. Il portoghese, numero 60 delle classifiche Atp, si aggiudica la sfida in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6.