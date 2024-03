Lazio, Italia, Barone e Olimpiadi: le ultimissime

Inizia l'era Tudor. Sinner incontra Sopalletti. Oggi la camera ardente di Barone. Atleti russi e bielorussi no sfileranni a Parigi per l'apertura dei Giochi

ROMA - Inizia ufficialmente oggi in casa Lazio la nuova era Tudor. Il croato, che ieri ha incontrato Lotito per fissare i premi di questa stagione, dirigerà la sua prima seduta di allenamento e conoscerà dunque i giocatori, unici assenti i sei nazionali impegnati in giro per il mondo: Guendouzi, Zaccagni, Marusicm Hysaj e Vecino. Attesa per capire con quale modulo giocherà alla ripresa contro la Juventus.

Neanche il tempo di sbarcare a Miami che subito la Nazionale, impegnata domani in amichevole contro il Venezuela, al Chase Stadium ha trovato ad accoglierla un ospite d'eccezione: Jannik Sinner, anche lui in Florida per un torneo. Accolto dal presidente federale Gravina, da Gigi Buffon e poi da Spalletti, pantaloncini e felpa grigi, Sinner era divertito e, al tempo stesso, quasi imbarazzato dall'emozione degli Azzurri, che gli hanno tributato anche un lungo applauso. Buffon gli ha raccontato come grazie a lui i suoi figli si siano appassionati al tennis e Spalletti, appena lo ha visto, si è quasi inchinato al suo cospetto.

I funerali di Joe Barone verranno celebrati negli Stati Uniti mentre sabato una messa si terrà a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove il dg viola scomparso oggi era nato il 20 marzo 1966.

La camera ardente per l'ultimo saluto a Joe Barone, come fa sapere la Fiorentina sui suoi canali, oggi dalle 9 alle 21 al Viola park, "nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi".

Gli atleti con passaporto russo o bielorusso non parteciperanno alla sfilata delle delegazioni durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi prevista venerdi' 26 luglio. Lo ha deciso l'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. La decisione in merito alla presenza degli atleti con passaporto russo e bielorusso alla cerimonia di chiusura dell'11 agosto sara' presa successivamente tenuto conto che non saranno le singole delegazioni a sfilare ma tutti gli atleti insieme. A seguito delle sanzioni attuate dal Cio dopo l'intervento militare di Mosca in Ucraina del 24 febbraio 2022, la partecipazione degli atleti russi e bielorussi e' limitata. Potranno partecipare ai Giochi, senza bandiera, senza inno, senza i colori e sigle identificative della propria Nazione, quindi neutrali, gli atleti ed allenatori che non sostengono l'operazione militare speciale.