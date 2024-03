Lazio, Barone, Mourinho, e Berrettini: le ultimissime

Tudor: "Voglio una Lazio all'attacco". Centinaia di persone alla canera ardente di Barone. Mourinho corteggiato in Germania. Berrettini sfida Murray a Miami

ROMA - «Non rinuncio a niente come allenatore». Sono le prime parole di Igor Tudor da allenatore della Lazio. Il tecnico, ai canali ufficiali del club, ha spiegato la squadra che vorrebbe vedere in campo: «Voglio vedere tutto nella squadra: fase offensiva, difensiva, transizioni, grinta, corsa, qualità di gioco, possesso, corsa nello spazio. Penso che il calcio moderno vada in quella direzione, di attaccare con tanti uomini, di fare gol, di non essere noiosi. Proverò a fare tutto questo. In qualcosa riuscirò meglio, in qualcosa meno però è sempre un miglioramento. Sono uno che non si accontenta mai. C'è sempre da spingere e da migliorare».

Centinaia di tifosi stanno rendendo omaggio al Viola Park alla camera ardente di Joe Barone il direttore generale della Fiorentina, che aveva accusato un malore domenica, prima di Atalanta-Fiorentina, partita che poi è stata rinviata, che è deceduto ieri dopo aver lottato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Tantissime le personalità che stanno rtendendo omaggio c'era anche l'allenatore della Roma Daniele De Rossi.

José Mourinho è un'opzione per la panchina del Bayern Monaco quando, a fine stagione, bisognerà trovare l'erede di Tuchel. L'apertura parziale allo Special One arriva da Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco, che a Sport Bild smentisce il possibile arrivo di Klopp ("rispettiamo la sua scelta di volersi fermare") e sull'ex allenatore della Roma dice: "Naturlamente guardiamo ai tecnici disponibili". "Ci sono più di quattro tecnici che seguiamo, ma non ci sono quaranta nomi" ha aggiunto il ds del Bayern, che sempre sullo Special One risponde in modo sintetico ad una battuta: "Sta già imparando il tedesco? Non lo so..." ha concluso. Eberl lascia dunque intendere che Mourinho è nell'elenco dei possibili candidati essendo libero ormai da diverse settimane dopo l'addio alla Roma.

Dopo essere approdato in finale nel Challenger 175 di Phoenix (sconfitto da Nuno Borges), Matteo Berrettini affronterà all’esordio del torneo di Miami, Andy Murray, che lo ha battuto nell'ultimo prcedente tra i due nell’epica sfida dell’Australian Open durata quasi cinque ore. La sfida tra Matteo Berrettini ed Andy Murray è in programma oggi, mercoledì 20 marzo a Miami. Il match non inizierà prima delle 20 italiane.