Acerbi, Juventus, Spagna e Ferrari: le utlimissime

Audizione di Acerbi il 22 marzo. Allegri: “Impossibile vincere la Champions”. In Spagna settevarresti per la Supercoppa. Ecco quando tornerà a correre Sainz

ROMA - La procura federale Figc ascolterà Francesco Acerbi il 22 marzo in merito alle accuse di razzismo nei confronti Juan Jesus, difensore del Napoli. Il procuratore federale Giuseppe Chiné sarà quindi collegato in videoconferenza con il calciatore dell'Inter da Appiano Gentile. Quasi certamente la tesi di Acerbi sarà la medesima degli ultimi giorni con il difensore a respingere le accuse di razzismo.

"Quando sono tornato alla Juventus, mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L'obiettivo era quello di inserire tre giocatori della Next Gen ogni anno, abbassare il monte ingaggi e rendere la squadra sostenibile pur restando competitivi''. Così l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri nel corso di un'intervista a 'The Athletic'. Poi così sul divario con la Premier League e della nuova Champions League. "Colmare il divario finanziario con la Premier League è ormai impossibile per la Serie A. Dobbiamo quindi andare avanti in questa direzione: lavorare sulla crescita dei giovani e sulla Next Gen. E' normale che con la riforma della Champions League vincere sarà difficile o quasi impossibile”.

E' di sette arresti e una decina di indagati il bilancio di un blitz della Guardia Civil nella sede della b (RFef) e presso una decina di abitazioni private dei vertici del calcio iberico: l'inchiesta e' legata a casi di corruzione e riciclaggio di denaro anche in relazione alla disputa a Riad, in Arabia Saudita, della Supercoppa spagnola, diventata un torneo a quattro squadre. Sarebbero coinvolti l'ex numero uno della federazione, Luis Rubiales, dimessosi l'anno scorso per il bacio 'rubato' alla calciatrice Jenni Hermoso ai mondiali, e l'ex calciatore del Barcellona Gerard Pique'. Rubiales sarebbe sfuggito all'arresto nel blitz nella sua casa perche' si trova nella Repubblica Dominicana da quasi un mese.

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, tornerà in griglia per il b di questo fine settimana, con il giovane britannico Ollie Bearman che scenderà dalla monoposto dopo il suo accattivante debutto in Formula 1 in Arabia Saudita. Sainz è stato costretto a ritirarsi dalla gara di Jeddah a causa di un attacco di appendicite che ha richiesto un intervento chirurgico, aprendo la strada al diciottenne Bearman per prendere il suo posto. Ha realizzato un'ottima prestazione conquistando il settimo posto, ottenendo gli elogi di Lewis Hamilton tra gli altri per la sua prestazione sicura, ma ora tornerà in Formula Due rimanendo in stand-by. Sainz si è ripreso bene dall'operazione ed è pronto a riprendere sul circuito dell'Albert Park di Melbourne.