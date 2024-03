Italia, Lazio, Acerbi e tennis: le ultimissime

Oggi Venezuela-Italia. Tudor prova la difesa a tre. Il Giudice Sportivo deciderà presto su Acerbi. Berrettini eliminato a Miami

ROMA – Oggi alle 22 italiane l'Italia sfida il Venezuela in amichevole, il ct azzurro Spalletti alla vigilia svela le sue ambizioni: “Più facile vincere lo scudetto o l'Europeo con l'Italia? Non lo so, sono curioso di poterlo verificare in pratica la differenza. Con l'Italia non ho vinto assolutamente niente. Per il momento ho fatto il minimo che andava fatto, di raggiungere questa qualificazione e vista l'età che ho se voglio provare una emozione ancora più grande di quella provata è fare qualcosa per l'Italia, non penso che abbia la possibilità di viverne diverse di queste competizioni, per cui dovrò dare il massimo sperando di poter valutare questa differenza".

Prima seduta a Formello per il neo tecnico della Lazio Igor Tudor pronto a cambiare l'assetto tattico della squadra, ieri ha provato il 3-4-2-1, naturalmente condizionato dalle tante assenze per gli infortunati (ieri lavoro differenziato in scarpe da ginnastica per Rovella), nonché le convocazioni dei nazionali. Romagnoli perno centrale con Gila e Casale ai suoi lati, con i due braccetti pronti a scambiarsi di posizione durante la seduta.

Tutto lascia credere che il destino di Acerbi si deciderà già la prossima settimana. Quindi, prima del prossimo turno di campionato. Ed evitando così che il difensore rimanga nel limbo. Il Giudice Sportivo Mastrandrea, infatti, dovrebbe impiegare solo qualche giorno per emettere il suo verdetto, una volta ricevuto il supplemento di indagine chiesto alla Procura Federale. E Chiné, una volta raccolto tutto il materiale necessario, dovrebbe riuscire a inviarlo tra lunedì o martedì prossimi. Nel faldone, evidentemente, ci saranno le fondamentali audizioni del difensore nerazzurro e di Juan Jesus.

Matteo Berrettini esce di scena al primo turno del torneo Atp di Miami, ma ha fatto intravedere buone cose. L'azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 47 minuti, avendo accusato anche un malore verso la fine del secondo set con l'intervento del medico. Il 27enne tennista romano ha poi ripreso a giocare perdendo però la sfida.