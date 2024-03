Totti, Abraham, Sinner e Robinho: le ultimissime

Totti: "Dybala un top player". Abraham torna ad allenarsi. Sinner: “Mi sento cresciuto”. Robinho resta in carcere

ROMA - “Non sono un dirigente, ma semplicemente un tifoso della Roma e per questo posso dire ciò che voglio. Alla domanda se fossi un dirigente giallorosso cosa avrei fatto con Dybala, ho detto che ci avrei pensato bene a confermarlo visto che disputa il 50% dei match. Con ciò non volevo attaccare Paulo anche perché ho sempre pensato che sia un top player tant'è che per primo ho cercato di portarlo alla Roma. Quando in campo c'è lui, la squadra cambia volto". Lo ha spiegato Francesco Totti, tornando sul tema Dybala in un'intervista a Sportmediaset che è tornato sul tema legato al ritorno alla Roma: "Fosse stato per me, sarei già ritornato. Come ho avuto modo di ribadire, non dipende tutto da me, ma anche da questa società che non mi ha mai cercato”.

Un grande sorriso sul volto dopo nove mesi da incubo, tra lavoro, tristezza, coraggio e forza di volontà. Ma oggi Tammy Abraham può finalmente tornare a sentirsi un giocatore a tutti gli effetti e a riassaporare il clima squadra che dalla rottura del crociato a giugno aveva abbandonato. Il centravanti inglese questa mattina si è allenato per la prima volta dall'infortunio parzialmente in gruppo, gestendo sì i carichi di lavoro ma compiendo quell'ultimo step che gli ha definitivamente permesso di lasciarsi alle spalle l'infortunio. L'obiettivo è quello di portarlo in panchina (per una convocazione vera, non come il Sassuolo) o nella sfida contro la Lazio del 6 aprile, oppure cinque giorni dopo nel derby europeo contro il Milan a San Siro.

"Indipendentemente dai risultati, sono cresciuto come persona e come giocatore, ma come persona sono sempre lo stesso e non saranno i risultati a cambiare le cose". Lo dice Jannik Sinner a Supertennis della Fitp, alla vigilia dell'esordio al Miami Open. "E' normale, fai esperienze nuove. Io sono fortunato perché posso giocare in tutti i più grandi tornei del mondo per tutta la stagione". "Ogni torneo è una nuova opportunità -ha detto ancora-, e qui ho di nuovo l'occasione di mostrare un buon tennis. Nel corso dell'anno non ho pensato alla striscia di vittorie. Sapevo che prima o poi avrei perso, e sono contento che la sconfitta sia arrivata alla fine di un grande torneo, nella semifinale di un Masters 1000 che è comunque un ottimo risultato".

L'ex stella del calcio brasiliano Robinho dovrà scontare la sua pena detentiva a nove anni per stupro in Brasile, come ha stabilito l'Alta Corte brasiliana. L'ex ala del Milan è stato condannato da un tribunale italiano nel 2017 a nove anni di carcere per aver preso parte allo stupro di gruppo di una donna in una discoteca di Milano nel 2013. Robinho, che vinse la Copa America nel 2007 con il Brasile, nega le accuse. L'Italia aveva cercato di far ratificare la sentenza di Robinho in Brasile in modo che potesse scontare la sua pena nel suo paese d'origine, poiché il Brasile non estrada i suoi cittadini.