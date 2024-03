Acerbi, Europa League, Sinner e Ferrari: le ultimissime

Chiné ha ascoltato Acerbi. In chiaro Roma-Milan di Europa league. Derby italiano di tennis a Miami. Leclerc soddisfatto della rossa

ROMA - Si è svolto questa mattina il collegamento da remoto tra Giuseppe Chinè e Acerbi. Il procuratore federale ha ascoltato il difensore dell'Inter, il quale è accusato di aver rivolto delle frasi razziste nei confronti di Juan Jesus nel corso del match tra Inter e Napoli. L'audizione è durata poco meno di un'ora, con Acerbi che ha ribadito la sua posizione, ovvero quella di non aver mai espresso alcun insulto discriminatorio nei confronti di Juan Jesus, ma che si è trattato di una incomprensione sul terreno di gioco. Chinè ascolterà anche Juan Jesus, poi la procura trasferirà il tutto al Giudice Sportivo che sarà chiamato a emettere una sentenza.

Ci sarà una terza opzione per vedere la fase finale dell'Europa League. La Rai, infatti, ha centrato un colpo a sorpresa acquistando i diritti per mettere in onda la fase conclusiva della competizione europea. Oltre che su Sky e DAZN, quindi, sarà visibile in chiaro il derby tutto italiano fra Roma e Milan, sia l'andata che il ritorno.

Quanto sport italiano a Miami in questi giorni, dalla Nazionale di Spalletti a Sinner. E infatti l'incontro era inevitabile, con Jannik che ha abbracciato gli azzurri del calcio (assistendo anche dalla tribuna accanto al presidente Gravina all'amichevole contro il Venezuela) prima di dedicarsi totalmente ai prossimi appuntamenti. È in arrivo l'esordio nel tabellone dell'Atp di Miami e la prima sfida sarà subito un derby contro l'altro azzurro, il ventottenne Andrea Vavassori. La sfida è in programma oggi sul campo centrale nel tardo pomeriggio italiano.

"Siamo in una condizione migliore rispetto alle ultime 2 gare, ma penso che le Red Bull non stessero spingendo. Non sappiamo il loro potenziale, penso siano ancora davanti ma penso che avremo una buona possibilità di fare la pole. Il passo gara sembra essere buono, ma tanti hanno trovato traffico mentre noi strada libera. E' difficile così fare un paragone con le altre macchina. In generale sembra andare bene, ed è meglio iniziare così. Però è solo l'inizio del weekend". Lo dice Charles Leclerc ai microfoni di Sky.