Roma, Lazio, Formula Uno e tennis: le ultimissime

La scelta sul rinnovo di De Rossi. Tudor azzera le gerarchie. Pole di Vrerstappen in Australia. Rinviato il derby Sinner-Vavassori a Miami

ROMA - De Rossi ha concordato con Ryan Friedkin e Lina Souloukou di rinviare a maggio le discussioni sul rinnovo del contratto. L’idea di questa Quaresima, in cui la Roma ha ritrovato l’appetito in termini di vittorie, è di andare avanti insieme anche nella prossima stagione. De Rossi infatti sta lavorando per presente e futuro, non solo per ottenere gloria personale. Ma il finale della storia non è stato ancora scritto: può essere più bello così. Per tutti.

Si apre una sfida senza tempo dentro la Lazio, giocherà chi lo meriterà. La rifondazione di fine anno passerà prima per il campo, poi per gli uffici di Lotito e Fabiani. Le scelte di Tudor, e il rendimento dei giocatori, definiranno l’assetto futuro della squadra. Sotto esame ci sono soprattutto gli over 30. Ciro e Luis non vogliono passare più per ribelli, salutato Sarri si sono messi a disposizione del nuovo allenatore. Sono blindati da contratti fino al 2026 e al 2027, sono pagati a peso d’oro, guadagnano oltre 4 milioni con i bonus. I conti andranno fatti con i parametri economici e contrattuali, non solo con i cartellini.

Cala il sipario sulle qualifiche del Gp dell'Australia. Sul circuito di Melbourne, nella terza gara della stagione, Max Verstappen trova la terza pole di fila. Altro dominio dell'olandese, che partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1:15.915. Segue Carlos Sainz, staccato di +0.270. Terza posizione per Perez. Segue Norris e poi quinto Charles Leclerc, che non chiude il suo giro veloce rientrando ai box dopo alcuni errori. Chiudono la Top 10 Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll, Alonso.

Nulla da fare per il derby italiano tra Sinner e Vavassori a Miami, sospeso a causa della pioggia. Dopo ore di ritardo e vari slittamenti, si è provato a dare il via al match tra i due azzurri ma dopo appena 5 game la pioggia è tornata protagonista portando alla sospensione definitiva. Il match si recupererà oggi alle 17.