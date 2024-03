Italia, Lazio, Fiorentina e MotoGp: le ultimissime

Retegui raggiante: “La Nazionale è un sogno”. Evento benefico a Formello. Commisso parla alla squadra. Vinales vince la gara sprint in Portogallo

ROMA - ''Sono molto contento per la partita di giovedì: è importante aver giocato bene e aver vinto. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Ecuador''. Così Mateo Retegui, grande protagonista con un a doppietta nel successo di giovedì per 2-1 nell'amichevole con il Venezuela, prima di imbarcarsi per New York dove domani è in programma l'altra amichevole con l'Ecuador (ore 16 locali, le 21 italiane - diretta su Rai 1) alla 'Red Bull Arena' di Harrison. Nel mirino c'è l'Europeo, ma lui sa che la strada per la Germania è ancora lunga: ''Mancano tanti giorni, prima devo pensare alla partita con l'Ecuador, poi a fare bene con il Genoa. Sono grato al mister per avermi dato questa opportunità, ma so che devo continuare a lavorare tanto, cercando di migliorare giorno dopo giorno per far sì che mi chiami di nuovo. Per me è un orgoglio essere qua, un sogno''.

Gli allenamenti al Viola Park sono ripresi, ma la ferita per la perdita di Joe Barone in casa Fiorentina è ancora apertissima. Specialmente per Rocco Commisso: il presidente dei viola era tornato a Firenze mercoledì per dare l'ultimo saluto al suo grande amico e braccio destro. Commisso è rimasto fino a oggi e ha salutato la squadra con un discorso speciale.

Stamani la presentazione del neo allenato della Lazio Igor Tudor a Formello che nel pomeriggio ha partecipato con il presidente Claudio Lotito all'evento Crossport organizzato da Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, S.S. Lazio S.p.A. e Croce Rossa Italiana, una giornata di sport inclusivo all’interno della cornice di un progetto durato 18 mesi e cofinanziato dalla Commissione Europea, attraverso un triangolare con le squadre miste composte dalle due squadre della Lazio, ossia la Nazionale U17 e la squadra special “La lepre e la tartaruga”, ed una rappresentativa composta da giovani migranti del Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese, gestito dalla CRI.

Maverick Vinales vince la gara sprint del Gp del Portogallo nella classe MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, si impone davanti ai connazionali Marc Marquez e Jorge Martin, entrambi in sella a una Ducati. Quarto posto per il campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia, con la moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale, che paga un 'lungo' a 4 giri dalla fine quando era al comando.